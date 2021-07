Netflix rozczarowany 6 Underground. "Nie podeszliśmy do tego wystarczająco kreatywnie"

fot. materiały prasowe

6 Underground to film Netflixa w reżyserii Michaela Baya z Ryanem Reynoldsem w roli głównej, który kosztował platformę stremingową 150 milionów dolarów. Swego czasu produkcja ta znalazła się nawet w zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych produkcji na platformie streamingowej. Mimo tego 6 Underground nie doczeka się sequela - i to jako jedyny film oryginalny Netflixa, któremu udało się trafić do TOP10. Scott Stuber, szef oddziału filmów fabularnych Netflixa, w ostatnim wywiadzie dla Variety wytłumaczył tę decyzję i zdradził, co poszło nie tak przy wspomnianym filmie.

Nie podeszliśmy do 6 Underground wystarczająco kreatywnie. Był to hit, lecz po wszystkim nie uznaliśmy tej produkcji jako coś, co zasługuje na powrót. Zabrakło głębokiej miłości do postaci i świata tego filmu.

Scott Stuber zapowiedział również kierunek, w którym podążać będzie platforma jeśli chodzi o kolejne oryginalne filmy. Zdradził, że Netflix konsekwentnie będzie tworzyć produkcje, które mają kulturowe znaczenie i wpisują się w ducha czasu.