Euforia skasowana? Zendaya i Anne Hathaway w filmie Christophera Nolana

fot. HBO

Jak donosi Deadline, Zendaya i Anne Hathaway (wcześniej w Interstellar Nolana) dołączyły do obsady nadchodzącego filmu Christophera Nolana, który jest zarówno jego reżyserem, jak i scenarzystą. W obsadzie znajdują się już Matt Damon i Tom Holland. Na platformach społecznościowych Deadline początkowo opublikował zdjęcie, sugerując, że Lupita Nyong'o również weźmie udział w projekcie, jednak była to pomyłka – aktorka nie jest częścią tego filmu.

Zendaya i kwestia Euforii

Ponieważ Zendaya i Tom Holland mają rozpocząć zdjęcia do filmu Nolana na początku 2025 roku, a następnie od razu przejść do kręcenia Spider-Mana 4, pojawiło się pytanie: „Co z Euforią?”. Wcześniejsze informacje wskazywały, że zdjęcia do trzeciego sezonu serialu miały ruszyć w 2025 roku, jednak napięty harmonogram Zendayi sprawia, że wydaje się to mało prawdopodobne. Dodatkowo Jacob Elordi i Sydney Sweeney, którzy również mają istotne role w serialu, mają już zaplanowane kilka projektów na 2025 rok.

Według źródeł dziennikarza Jeffa Sneidera to koniec serialu Euforia, który nie doczeka się trzeciego sezonu. Jednak rzecznik HBO w rozmowie z The Independent twierdzi, że nadal planowane jest rozpoczęcie zdjęć w 2025 roku. Inne źródła wskazują, że scenariusze wciąż nie są gotowe, a HBO zaczyna tracić cierpliwość do twórcy, który dostarczył stacji jeden z najgorzej ocenianych seriali w jej historii, Idol.

Zobacz także:

Fot. Materiały prasowe

Nowy film Nolana

Jak zwykle w przypadku projektów Nolana, wszystko jest trzymane w ścisłej tajemnicy. Nie znamy żadnych szczegółów fabularnych, a krążące w sieci plotki podobno są nieprawdziwe. Według nowych doniesień żadna z potencjalnych historii, o których mówiono w internecie, nie jest zgodna z tym, co Nolan rzeczywiście przygotowuje.

Premiera filmu została zaplanowana na 17 lipca 2026 roku.