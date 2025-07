Główna rola kobieca w filmie Clayface obsadzona. Kto zagra rzekomą kochankę głównego bohatera?

fot. materiały promocyjne

Reklama

Jakiś czas temu Nexus Point News podzielił się doniesieniami fabularnymi na temat Clayface'a, czyli nowego filmu tworzonego przez DC Studios o znanym przeciwniku Batmana. Choć Mroczny Rycerz w samej produkcji się prawdopodobnie nie pojawi, to i tak wielu fanów jest chętnych zobaczyć, jak całość będzie się prezentować. Ostatnie plotki sugerowały, że film będzie luźno czerpać z komiksów i przypominać pod tym względem Jokera z Joaquinem Phoenixem, który nie bał się wiele zmieniać. Ma też wprowadzić oryginalne postaci, jak na przykład kochankę głównego bohatera, Caitlin Bates.

Dwayne Johnson zbiera pochwały za rolę. Walka o Oscara w grze

Bardzo możliwe, że poznaliśmy nazwisko aktorki, która wcieli się w tę postać. The Hollywood Reporter donosi, iż Naomi Ackie (Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, Mickey 17) wcieli się w główną rolę kobiecą w filmie. Jeśli wierzyć wcześniejszym doniesieniom Nexus Point News, to będzie nią właśnie Caitlin.

fot. Warner Bros. Pictures

Clayface - dotychczasowe doniesienia

Hagen to przystojny aktor i wschodząca gwiazda, który zostaje zaatakowany i zdeformowany. Pochodzi z Gotham, ale postanawia wyruszyć do Hollywood, żeby tam kontynuować swoją karierę. Po deformacji jego kariera i reputacja lądują na dnie, a on z czasem zmienia się w transformującego się potwora. - informuje strona.

Podano też informacje o postaciach dodatkowych:

Dr. Caitlin Bates - oryginalna postać stworzona na potrzeby filmu. Jest prezeską firmy zajmującej się biotechnologią, która przy wykorzystaniu najnowszych technologii zajmuje się medycyną. Bates z początku widzi w Hagenie tylko królika doświadczalnego, którego chce wyleczyć i wypromować swoją firmę, ale z czasem się w nim zakochuje. To sprawia, że jej narzeczony, prywatny detektyw o imieniu John, zaczyna być podejrzliwy względem dwojga.

- oryginalna postać stworzona na potrzeby filmu. Jest prezeską firmy zajmującej się biotechnologią, która przy wykorzystaniu najnowszych technologii zajmuje się medycyną. Bates z początku widzi w Hagenie tylko królika doświadczalnego, którego chce wyleczyć i wypromować swoją firmę, ale z czasem się w nim zakochuje. To sprawia, że jej narzeczony, prywatny detektyw o imieniu John, zaczyna być podejrzliwy względem dwojga. John jest detektywem, który w pełni poświęca się pracy oraz Caitlin.

jest detektywem, który w pełni poświęca się pracy oraz Caitlin. Głównym przeciwnikiem Clayface'a ma być szef mafijny. Jego imię jest na razie nieznane, ale to również ma być oryginalna postać.

Inne nadchodzące filmy z DCU