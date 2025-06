Zwiastun 7 Dogs. Twórcy Bad Boys 4 zrobili film akcji dla Arabii Saudyjskiej

fot. materiały prasowe

7 Dogs to film akcji, którego pomysłodawcą jest Turki Alalshikh z General Entertainment Authority – departamentu zajmującego się rozrywką w Arabii Saudyjskiej. Reżyserują Adil El Arbi i Bilall Fallah, duet znany z filmów Bad Boys for Life oraz Bad Boys: Ride or Die. Budżet produkcji wynosi 40 milionów dolarów, co plasuje projekt w standardowym przedziale średniobudżetowych hollywoodzkich filmów akcji. To saudyjska produkcja, która ma być kolejnym krokiem w kierunku realizacji celów o umocnieniu pozycji kraju jako liczącego się gracza w branży filmowej i telewizyjnej.

7 Dogs - zwiastun

Główne role grają Karim Abdel Aziz i Ahmed Ezz. Wcielają się w duet policjanta i bandyty, którzy muszą ze sobą współpracować.

7 Dogs - fabuła filmu

Historia skupia się na agencie Interpolu Khalidzie Al-Azzazim (Ezz), który aresztował Ghaliego Abu Dawooda (Aziz), jednego z czołowych członków grupy przestępczej znanej jako 7 Dogs. Rok później organizacja powraca, zajmując się produkcją i dystrybucją nowego, wyjątkowo groźnego narkotyku na całym Bliskim Wschodzie. Czas nagli, więc Khalid łączy siły z Ghalim -- jedynym, który zna struktury i działania organizacji - by powstrzymać ich przed rozprzestrzenieniem substancji. Wspólna misja prowadzi ich przez wiele miast na całym świecie.

7 Dogs - obsada

W obsadzie znaleźli się także Monica Bellucci, Salman Khan, Sanjay Dutt i Max Huang. Premiera planowana jest na 2025 rok.