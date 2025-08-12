Cate Blanchett o amerykańskim Squid Game. Co wie aktorka?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wiemy, że prace nad amerykańskim serialem osadzonym w świecie Squid Game trwają od miesięcy, a jego twórcą i reżyserem jest David Fincher. Nie jest to remake, jak sugerowali niektórzy, lecz zupełnie nowa historia. Końcówka trzeciego sezonu koreańskiego hitu zasugerowała nadejście amerykańskiej gry poprzez scenę z Cate Blanchett. Czy to oznacza, że była to również zapowiedź tego serialu? Niekoniecznie.

Amerykański Squid Game

Cate Blanchett w rozmowie z Variety przyznaje, że nie ma absolutnie żadnej wiedzy o amerykańskiej wersji Squid Game. Zapewnia, że mówi prawdę, i biorąc pod uwagę opis jej pracy na planie oraz stopień tajemnicy, jest to całkiem prawdopodobne.

Aktorka zdradza, że udział w Squid Game był jedną z najbardziej owianych tajemnicą prac w jej karierze — a mówimy o osobie, która grała w Thor: Ragnarok, znanym z wyjątkowej dyskrecji Marvel Studios. Jak się okazuje, wiedziała jedynie tyle, ile było absolutnie konieczne. Wszystko odbywało się w ścisłej tajemnicy: nie miała czasu na przygotowania, a na plan kazano jej przyjść we własnym stroju, bo prawdopodobnie nawet posiadanie kostiumu aktorki na miejscu uznano za ryzykowne i grożące wyciekiem. Dzięki temu być może jej udział w serialu pozostał sekretem aż do premiery.

– W związku z kultowym statusem serialu i zdjęciami w Los Angeles, wszyscy pracowali na zasadzie „wiesz tyle, ile musisz”. Dostałam kilka storyboardów. Musiałam szybko nauczyć się zasad gry, więc ćwiczyłam i ćwiczyłam. Wiedziałam, że chcą zrobić cztery lub pięć ujęć i czego oczekują od każdego z nich. To była jedna z najbardziej tajemniczych prac, jakie miałam – opowiada Blanchett.

Na razie Netflix nie ujawnił żadnych szczegółów o amerykańskiej wersji Squid Game. Wciąż panuje absolutna cisza.