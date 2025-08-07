Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?
W środę 6 sierpnia 2025 roku na Netflixie pojawiły się pierwsze odcinki 2. sezonu hitowego serialu Wednesday w reżyserii Tima Burtona. Jakie utwory można usłyszeć w kolejnej mrocznej przygodzie nastoletniej Wednesday Addams?
W środę 6 sierpnia 2025 roku na platformie Netflix zadebiutowały pierwsze 4 odcinki 2. sezonu serialu Wednesday. Ostatnie 4 będą miały swoją premierę 3 września. W kolejnej odsłonie hitowej produkcji w reżyserii Tima Burtona nastoletnia Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca do Akademii Nevermore. Mają tam miejsce wydarzenia jeszcze mroczniejsze niż te, które widzowie zapamiętali z pierwszego sezonu. Bohaterce po raz kolejny towarzyszą nie tylko gotyckie scenerie, ale też utwory, które sprawiają, że jej przygoda ma jeszcze bardziej wyjątkowy klimat. Jakie kawałki znalazły się na ścieżce dźwiękowej z 2. sezonu serialu Wednesday?
Wednesday 2: soundtrack
Na soundtracku z 2. sezonu serialu Wednesday nie zabrakło wielu klasyków. Wśród nich znalazły się utwory w wykonaniu artystów i zespołów takich jak Bruce Springsteen, Dean Martin, The Cranberries czy R.E.M. Poniżej znajdziecie listę piosenek z pierwszych 4. odcinków 2. sezonu serialu Wednesday oraz playlistę zawierającą wymienione utwory. Artykuł będzie aktualizowany.
Odcinek 1
- My Favorite Things - The Lennon Sisters
- Un Mundo Raro - Chavela Vargas
- Tropical Island - Barry Lipman Singers
- Kiss Me - Sixpence None the Richer
- Um Oh Ah Yey - MAMAMOO
- Prokofiev’s Romeo and Juliet Op. 64, Act 1: Dance of the Knights
- No Time To Cry - Sisters of Mercy
- Nevermore Alma Mater - Pitch Slaps
- Dancing in the Dark - Bruce Springsteen
Odcinek 2
- You Really Got Me - The Kinks
- The Marriage of Figaro - Voi Che Sapete (Pantheon Classics)
- Dies Irae - Verdi (Pantheon Classics)
Odcinek 3
- La Cumparsita - Roberto Alagna
- I Walked with a Zombie - Roky Erickson
- Ride of the Valkyries - Wagner
- Bad Moon Rising - Creedence Clearwater Revival (cover)
- Besame Mucho - Pedro Vargas
- Losing My Religion - R.E.M. (cover)
Odcinek 4
- I Want To Know What Love Is - Foreigner
- Ain’t That A Kick In The Head - Dean Martin
- Symphony No. 34 in C Major K. 338 - Adante di Molto - Mozart
- Dream Weaver - Gary Wright
- All By Myself - Eric Carmen
- Zombie - The Cranberries (cover)
- Scene D’Amor - Bernard Hermann
Źródło: Netflix / Spotify