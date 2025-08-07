Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

fot. Netflix

W środę 6 sierpnia 2025 roku na platformie Netflix zadebiutowały pierwsze 4 odcinki 2. sezonu serialu Wednesday. Ostatnie 4 będą miały swoją premierę 3 września. W kolejnej odsłonie hitowej produkcji w reżyserii Tima Burtona nastoletnia Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca do Akademii Nevermore. Mają tam miejsce wydarzenia jeszcze mroczniejsze niż te, które widzowie zapamiętali z pierwszego sezonu. Bohaterce po raz kolejny towarzyszą nie tylko gotyckie scenerie, ale też utwory, które sprawiają, że jej przygoda ma jeszcze bardziej wyjątkowy klimat. Jakie kawałki znalazły się na ścieżce dźwiękowej z 2. sezonu serialu Wednesday?

Wednesday 2: soundtrack

Na soundtracku z 2. sezonu serialu Wednesday nie zabrakło wielu klasyków. Wśród nich znalazły się utwory w wykonaniu artystów i zespołów takich jak Bruce Springsteen, Dean Martin, The Cranberries czy R.E.M. Poniżej znajdziecie listę piosenek z pierwszych 4. odcinków 2. sezonu serialu Wednesday oraz playlistę zawierającą wymienione utwory. Artykuł będzie aktualizowany.

Odcinek 1

My Favorite Things - The Lennon Sisters

Un Mundo Raro - Chavela Vargas

Tropical Island - Barry Lipman Singers

Kiss Me - Sixpence None the Richer

Um Oh Ah Yey - MAMAMOO

Prokofiev’s Romeo and Juliet Op. 64, Act 1: Dance of the Knights

No Time To Cry - Sisters of Mercy

Nevermore Alma Mater - Pitch Slaps

Dancing in the Dark - Bruce Springsteen

Odcinek 2

You Really Got Me - The Kinks

The Marriage of Figaro - Voi Che Sapete (Pantheon Classics)

Dies Irae - Verdi (Pantheon Classics)

Odcinek 3

La Cumparsita - Roberto Alagna

I Walked with a Zombie - Roky Erickson

Ride of the Valkyries - Wagner

Bad Moon Rising - Creedence Clearwater Revival (cover)

Besame Mucho - Pedro Vargas

Losing My Religion - R.E.M. (cover)

Odcinek 4