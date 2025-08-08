placeholder
Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

W środę 6 sierpnia 2025 roku na Netflixia trafił 2. sezon hitowego serialu Wednesday w reżyserii Tima Burtona. Nie zabrakło w nim gwiazdorskiej obsady. Jacy aktorzy stali się częścią kolejnej mrocznej przygody nastoletniej Wednesday Addams?
Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday fot. Netflix
W środę 6 sierpnia 2025 roku na platformie Netflix pojawiły się pierwsze 4 odcinki 2. sezonu serialu Wednesday. Ostatnie 4 doczekają się premiery 3 września. W kolejnej odsłonie hitowej produkcji w reżyserii Tima Burtona nastoletnia Wednesday Addams powraca do Akademii Nevermore, gdzie musi zmierzyć się z jeszcze mroczniejszymi rzeczami niż te,  które widzowie zapamiętali z pierwszego sezonu. Bohaterce po raz kolejny towarzyszą zarówno członkowie rodziny, jak i uczniowie szkoły znani z poprzednich odcinków. W kolejnej serii nie zabrakło też nowych bohaterów. Kto znalazł się w obsadzie 2. sezonu serialu?

Drugi sezon Wednesday z gwiazdorską obsadą

W 2. sezonie serialu Wednesday poza Jenną Ortegą nie mogło zabraknąć między innymi Catherine Zety-Jones, Luisa Guzmana oraz Isaaca Ordoneza, którzy wcielają się w członków rodziny Addamsów. Do obsady dołączyły również gwiazdy takie jak Joanna Lumley (Wilk z Wall Street), która gra matkę Morticii Addams, czy Steve Buscemi (Zakazane imperium), który wcielił się w rolę nowego dyrektora Akademii Nevermore). W kolejnej przygodzie Wednesday pojawił się nawet Christopher Lloyd (Powrót do przyszłości), który dał się poznać jako profesor Orloff. Ponadto nie jest tajemnicą, że jedną z gwiazd 2. sezonu została Lady Gaga. Piosenkarka w jednym z czterech ostatnich odcinków zadebiutuje w roli Rosaline Rotwood, czyli legendarnej nauczycielki z Akademii Nevermore.

Poniżej znajdziecie listę członków obsady z 2. sezonu Wednesday:

  • Jenna Ortega (Wednesday Addams)
  • Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)
  • Luis Guzman (Gomez Addams)
  • Isaac Ordonez (Pugsley Addams)
  • Victor Dorobantu (Rączka)
  • Joonas Suotamo (Lurch)
  • Fred Armisen (Fester)
  • Joanna Lumley (Hester Frump)
  • Emma Myers (Enid)
  • Steve Buscemi (dyrektor Dort)
  • Billie Piper (Pani Capri)
  • Christopher Lloyd (profesor Orloff)
  • Owen Painter (Slurp)
  • Joy Sunday (Bianca)
  • Moosa Mostafa (Eugene)
  • Hunter Doohan (Tyler)
  • Christina Ricci (Marilyn Thornhill)
  • Lady Gaga (Rosaline Rotwood)
  • Haley Joel Osment (Kansas City Scalper)
  • Evie Tampleton (Agnes)
  • Heather Matarazzo (Judi)
  • Georgie Farmer (Ajax)
  • Noah B. Taylor (Bruno)
  • Jamie McShane (szeryf Galpin)
  • Thandiwe Newton (dr. Rachel Fairburn)
  • Anthony Michael Hall (Ron Kruger)
  • Luyanda Unati Lewis-Nyawo (szeryf Santiago)

Wednesday 2  - plakaty i zdjęcia z udziałem bohaterów 

Wednesday - 2. sezon

Wednesday - 2. sezon
fot. Netflix
Źródło: Netflix

