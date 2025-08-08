Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie
W środę 6 sierpnia 2025 roku na Netflixia trafił 2. sezon hitowego serialu Wednesday w reżyserii Tima Burtona. Nie zabrakło w nim gwiazdorskiej obsady. Jacy aktorzy stali się częścią kolejnej mrocznej przygody nastoletniej Wednesday Addams?
W środę 6 sierpnia 2025 roku na platformie Netflix pojawiły się pierwsze 4 odcinki 2. sezonu serialu Wednesday. Ostatnie 4 doczekają się premiery 3 września. W kolejnej odsłonie hitowej produkcji w reżyserii Tima Burtona nastoletnia Wednesday Addams powraca do Akademii Nevermore, gdzie musi zmierzyć się z jeszcze mroczniejszymi rzeczami niż te, które widzowie zapamiętali z pierwszego sezonu. Bohaterce po raz kolejny towarzyszą zarówno członkowie rodziny, jak i uczniowie szkoły znani z poprzednich odcinków. W kolejnej serii nie zabrakło też nowych bohaterów. Kto znalazł się w obsadzie 2. sezonu serialu?
Drugi sezon Wednesday z gwiazdorską obsadą
W 2. sezonie serialu Wednesday poza Jenną Ortegą nie mogło zabraknąć między innymi Catherine Zety-Jones, Luisa Guzmana oraz Isaaca Ordoneza, którzy wcielają się w członków rodziny Addamsów. Do obsady dołączyły również gwiazdy takie jak Joanna Lumley (Wilk z Wall Street), która gra matkę Morticii Addams, czy Steve Buscemi (Zakazane imperium), który wcielił się w rolę nowego dyrektora Akademii Nevermore). W kolejnej przygodzie Wednesday pojawił się nawet Christopher Lloyd (Powrót do przyszłości), który dał się poznać jako profesor Orloff. Ponadto nie jest tajemnicą, że jedną z gwiazd 2. sezonu została Lady Gaga. Piosenkarka w jednym z czterech ostatnich odcinków zadebiutuje w roli Rosaline Rotwood, czyli legendarnej nauczycielki z Akademii Nevermore.
Poniżej znajdziecie listę członków obsady z 2. sezonu Wednesday:
- Jenna Ortega (Wednesday Addams)
- Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)
- Luis Guzman (Gomez Addams)
- Isaac Ordonez (Pugsley Addams)
- Victor Dorobantu (Rączka)
- Joonas Suotamo (Lurch)
- Fred Armisen (Fester)
- Joanna Lumley (Hester Frump)
- Emma Myers (Enid)
- Steve Buscemi (dyrektor Dort)
- Billie Piper (Pani Capri)
- Christopher Lloyd (profesor Orloff)
- Owen Painter (Slurp)
- Joy Sunday (Bianca)
- Moosa Mostafa (Eugene)
- Hunter Doohan (Tyler)
- Christina Ricci (Marilyn Thornhill)
- Lady Gaga (Rosaline Rotwood)
- Haley Joel Osment (Kansas City Scalper)
- Evie Tampleton (Agnes)
- Heather Matarazzo (Judi)
- Georgie Farmer (Ajax)
- Noah B. Taylor (Bruno)
- Jamie McShane (szeryf Galpin)
- Thandiwe Newton (dr. Rachel Fairburn)
- Anthony Michael Hall (Ron Kruger)
- Luyanda Unati Lewis-Nyawo (szeryf Santiago)
Wednesday 2 - plakaty i zdjęcia z udziałem bohaterów
Źródło: Netflix