Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

W środę 6 sierpnia 2025 roku na platformie Netflix pojawiły się pierwsze 4 odcinki 2. sezonu serialu Wednesday. Ostatnie 4 doczekają się premiery 3 września. W kolejnej odsłonie hitowej produkcji w reżyserii Tima Burtona nastoletnia Wednesday Addams powraca do Akademii Nevermore, gdzie musi zmierzyć się z jeszcze mroczniejszymi rzeczami niż te, które widzowie zapamiętali z pierwszego sezonu. Bohaterce po raz kolejny towarzyszą zarówno członkowie rodziny, jak i uczniowie szkoły znani z poprzednich odcinków. W kolejnej serii nie zabrakło też nowych bohaterów. Kto znalazł się w obsadzie 2. sezonu serialu?

Drugi sezon Wednesday z gwiazdorską obsadą

W 2. sezonie serialu Wednesday poza Jenną Ortegą nie mogło zabraknąć między innymi Catherine Zety-Jones, Luisa Guzmana oraz Isaaca Ordoneza, którzy wcielają się w członków rodziny Addamsów. Do obsady dołączyły również gwiazdy takie jak Joanna Lumley (Wilk z Wall Street), która gra matkę Morticii Addams, czy Steve Buscemi (Zakazane imperium), który wcielił się w rolę nowego dyrektora Akademii Nevermore). W kolejnej przygodzie Wednesday pojawił się nawet Christopher Lloyd (Powrót do przyszłości), który dał się poznać jako profesor Orloff. Ponadto nie jest tajemnicą, że jedną z gwiazd 2. sezonu została Lady Gaga. Piosenkarka w jednym z czterech ostatnich odcinków zadebiutuje w roli Rosaline Rotwood, czyli legendarnej nauczycielki z Akademii Nevermore.

Poniżej znajdziecie listę członków obsady z 2. sezonu Wednesday:

Jenna Ortega (Wednesday Addams)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Luis Guzman (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Victor Dorobantu (Rączka)

Joonas Suotamo (Lurch)

Fred Armisen (Fester)

Joanna Lumley (Hester Frump)

Emma Myers (Enid)

Steve Buscemi (dyrektor Dort)

Billie Piper (Pani Capri)

Christopher Lloyd (profesor Orloff)

Owen Painter (Slurp)

Joy Sunday (Bianca)

Moosa Mostafa (Eugene)

Hunter Doohan (Tyler)

Christina Ricci (Marilyn Thornhill)

Lady Gaga (Rosaline Rotwood)

Haley Joel Osment (Kansas City Scalper)

Evie Tampleton (Agnes)

Heather Matarazzo (Judi)

Georgie Farmer (Ajax)

Noah B. Taylor (Bruno)

Jamie McShane (szeryf Galpin)

Thandiwe Newton (dr. Rachel Fairburn)

Anthony Michael Hall (Ron Kruger)

Luyanda Unati Lewis-Nyawo (szeryf Santiago)

Wednesday 2 - plakaty i zdjęcia z udziałem bohaterów