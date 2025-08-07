placeholder
Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

Tammy Slaton wraz ze swoją siostrą przed laty robiła wszystko, aby zakwalifikować się do operacji bariatrycznej​. Okazuje się, że bohaterka programu Siostry wielkiej wagi niedawno przeszła kolejną operację i wygląda teraz zupełnie inaczej. Wiadomo, ile kilogramów zrzuciła.
tpb-vod

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
tammy slaton 
siostry wielkiej wagi
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  tammy slaton 
siostry wielkiej wagi
Kadr z programu Siostry wielkiej wagi fot. TLC
Tammy Slaton jest dobrze znana z reality show Siostry wielkiej wagi, emitowanego na kanale TLC od 2020 roku. 7. sezon, który doczekał się premiery w 2025 roku, będzie tym ostatnim. W programie Tammy wraz ze swoją siostrą Amy Slaton-Halterman na oczach milionów widzów walczyła o zakwalifikowanie się do ryzykownej operacji bariatrycznej. W tym celu Tammy wraz z siostrą musiała trzymać się restrykcyjnej diety. Okazuje się, że jej starania nie poszły na marne. Obecnie 39-latnia Tammy jest nie do poznania. Za sprawą zdrowego odżywiania oraz licznych operacji odchudzających udało jej się zrzucić naprawdę sporo wagi. Niedawno przeszła też 8-godzinną operację usunięcia nadmiaru skóry, dzięki której zrzuciła 7 kilogramów

Jak teraz wygląda Tammy Slaton z Sióstr wielkiej wagi?

Tammy Slaton niegdyś ważyła aż 331 kilogramów. Dzięki specjalnej diecie i operacjom bohaterce Sióstr wielkiej wagi udało się zrzucić aż 226 kilogramów. Oznacza to, że obecnie waży około 105 kilogramów. Tammy Slaton kilka tygodni po operacji usunięcia nadmiaru skóry pochwaliła się swoją metamorfozą na swoim profilu na TikToku o nazwie @tammy.l.slaton. W komentarzach pod najnowszymi zdjęciami i filmami Tammy posypały się gratulacje. Internauci są zgodni co do tego, że 39-latka jest prawdziwą inspiracją i dowodem na to, że nigdy nie powinno się poddawać. Tammy udostępniła na swoim profilu między innymi zdjęcie, które możecie zobaczyć poniżej:

Tammy Slaton na zdjęciu z TikTokafot. TikTok: @tammy.l.slaton

 

 

Źródło: TikTok: @TikTok: @tammy.l.slaton

