Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

17. edycja Tańca z Gwiazdami startuje 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę ponownie powalczą osoby znane ze świata show businessu. Jakie pary zobaczymy na tanecznym parkiecie?
Ania Szczudlińska



fot. materiały prasowe Polsat
17. edycję  programu Taniec z Gwiazdami można oglądać na antenie Polsatu  od 14 września 2025 roku w każdą niedzielę o 19:55. O kryształową kulę i nagrodę pieniężną powalczą m.in. Marcin Rogacewicz, Katarzyna Zillmann, Tomasz Karolak, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel oraz Lanberry. Ich umiejętności taneczne ocenia jury, w którego skład wchodzą Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda. Program poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut Jeżyna. Głównym choreografem tanecznego show został Maciej Zakliczyński. Z kim zatańczą uczestnicy?

Taniec z Gwiazdami 17: pary - kto z kim tańczy?

Produkcja do tej pory ogłosiła, że na tanecznym parkiecie w 17. edycji Tańca z Gwiazdami będzie można oglądać następujące pary: 

  • Michał Czernecki i Julia Suryś

Artykuł jest aktualizowany.

Taniec z Gwiazdami: pary 17. edycji

Michał Czernecki i Julia Suryś

Michał Czernecki i Julia Suryś
fot. materiały prasowe Polsat
