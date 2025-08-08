fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

17. edycję programu Taniec z Gwiazdami można oglądać na antenie Polsatu od 14 września 2025 roku w każdą niedzielę o 19:55. O kryształową kulę i nagrodę pieniężną powalczą m.in. Marcin Rogacewicz, Katarzyna Zillmann, Tomasz Karolak, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel oraz Lanberry. Ich umiejętności taneczne ocenia jury, w którego skład wchodzą Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda. Program poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut Jeżyna. Głównym choreografem tanecznego show został Maciej Zakliczyński. Z kim zatańczą uczestnicy?

Taniec z Gwiazdami 17: pary - kto z kim tańczy?

Produkcja do tej pory ogłosiła, że na tanecznym parkiecie w 17. edycji Tańca z Gwiazdami będzie można oglądać następujące pary:

Michał Czernecki i Julia Suryś

Artykuł jest aktualizowany.

Taniec z Gwiazdami: pary 17. edycji