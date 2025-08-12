Intrygujący zwiastun Grupy zadaniowej. Mark Ruffalo w nowym serialu od twórcy Mare z Easttown
HBO Max zaprezentowało nowy zwiastun serialu kryminalnego Grupa zadaniowa. W głównych rolach występują Mark Ruffalo i Tom Pelphrey. Premiera na początku września.
Grupa zadaniowa to nowy serial od HBO Max, którego showrunnerem i producentem wykonawczym jest Brad Ingelsby, znany choćby z obsypanej nagrodami produkcji Mare z Easttown. Pomagają mu Jeremiah Zagar i Salli Richardson-Whitfield.
Miniserial opowiada o agencie FBI, prowadzącym grupę operacyjną na przedmieściach Filadelfii, która ma położyć kres serii brutalnych napadów. Ich sprawcą okazuje się niepozorny ojciec rodziny.
W głównych rolach występują Mark Ruffalo i Tom Pelphrey. W obsadzie są także Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox i Martha Plimpton.
W sieci pojawił się nowy zwiastun Grupy zadaniowej, który możecie obejrzeć poniżej. Premierę zaplanowano na 8 września na HBO Max.
Grupa zadaniowa - zwiastun
Grupa zadaniowa - zdjęcia
