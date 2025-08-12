Reklama
Intrygujący zwiastun Grupy zadaniowej. Mark Ruffalo w nowym serialu od twórcy Mare z Easttown

HBO Max zaprezentowało nowy zwiastun serialu kryminalnego Grupa zadaniowa. W głównych rolach występują Mark Ruffalo i Tom Pelphrey​. Premiera na początku września.
HBO Max zaprezentowało nowy zwiastun serialu kryminalnego Grupa zadaniowa. W głównych rolach występują Mark Ruffalo i Tom Pelphrey​. Premiera na początku września.
Magda Muszyńska
Grupa zadaniowa fot. HBO Max
Grupa zadaniowa to nowy serial od HBO Max, którego showrunnerem i producentem wykonawczym jest Brad Ingelsby, znany choćby z obsypanej nagrodami produkcji Mare z Easttown. Pomagają mu Jeremiah Zagar i Salli Richardson-Whitfield. 

Miniserial opowiada o agencie FBI, prowadzącym grupę operacyjną na przedmieściach Filadelfii, która ma położyć kres serii brutalnych napadów. Ich sprawcą okazuje się niepozorny ojciec rodziny.

Czytaj więcej: Dał nam już jeden obsypany Emmy hit HBO, a to może być drugi. Zwiastun kryminału Task

W głównych rolach występują Mark Ruffalo i Tom Pelphrey. W obsadzie są także Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox i Martha Plimpton.

W sieci pojawił się nowy zwiastun Grupy zadaniowej, który możecie obejrzeć poniżej. Premierę zaplanowano na 8 września na HBO Max.

Grupa zadaniowa - zwiastun

Grupa zadaniowa - zdjęcia

Grupa zadaniowa

Grupa zadaniowa
fot. HBO Max
