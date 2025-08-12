Nowe figurki z serialu To: Witajcie w Derry. Zobaczymy inne potwory?

fot. IMDb

Premiera To: Witajcie w Derry, prequlowego serialu HBO powiązanego z filmami z tej serii, w którym powróci Bill Skarsgard w roli przerażającego Pennywise'a, już niebawem. W sieci pojawiły się z kolei pierwsze zdjęcia figurek. Wcześniejsze dzieła McFarlane Toys ukazywały inny wygląd klauna, ale to nie koniec niespodzianek. Tym razem Funko POP pokazało nowe spojrzenie na niego i prawdopodobnie inną kreaturę.

Figurek jest kilka. Jedna z nich to niejaki Bob Gray. Podejrzewa się, że serial poruszy wątek przeszłości Pennywise'a, więc niewykluczone, że to właśnie persona, którą był wcześniej albo po prostu jedno z jego wcieleń, których używał do siania postrachu w miasteczku. Jest też niejaki Skeleton Man. Nie można wykluczyć, że w serialu zobaczymy zatem jeszcze inne monstra niż samego Pennywise'a.

To: Witajcie w Derry - co wiadomo?

Do obsady serialu To: Witajcie w Derry należą Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar i Stephen Rider. Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick i Morningstar Angeline będą grać powracające postaci, ale ich szczegóły są trzymane w tajemnicy.

