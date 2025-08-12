Reklama
Nowe figurki z serialu To: Witajcie w Derry. Zobaczymy inne potwory?

Figurki Funko POP zdradziły kilka ciekawych detali na temat nowego serialu z uniwersum To, czyli Witajcie w Derry. Widzimy na nich dwie nowe "postaci". Kim mogą być? Możliwe, że Pennywise to nie jedyny potwór, którego zobaczymy w tytułowym miasteczku.
Figurki Funko POP zdradziły kilka ciekawych detali na temat nowego serialu z uniwersum To, czyli Witajcie w Derry. Widzimy na nich dwie nowe "postaci". Kim mogą być? Możliwe, że Pennywise to nie jedyny potwór, którego zobaczymy w tytułowym miasteczku.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi: figurki 
funko pop to: witajcie w derry Pennywise
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  figurki 
funko pop to: witajcie w derry Pennywise
Pennywise fot. IMDb
Premiera To: Witajcie w Derry, prequlowego serialu HBO powiązanego z filmami z tej serii, w którym powróci Bill Skarsgard w roli przerażającego Pennywise'a, już niebawem. W sieci pojawiły się z kolei pierwsze zdjęcia figurek. Wcześniejsze dzieła McFarlane Toys ukazywały inny wygląd klauna, ale to nie koniec niespodzianek. Tym razem Funko POP pokazało nowe spojrzenie na niego i prawdopodobnie inną kreaturę.

Figurek jest kilka. Jedna z nich to niejaki Bob Gray. Podejrzewa się, że serial poruszy wątek przeszłości Pennywise'a, więc niewykluczone, że to właśnie persona, którą był wcześniej albo po prostu jedno z jego wcieleń, których używał do siania postrachu w miasteczku. Jest też niejaki Skeleton Man. Nie można wykluczyć, że w serialu zobaczymy zatem jeszcze inne monstra niż samego Pennywise'a. 

To: Witajcie w Derry - co wiadomo?

Do obsady serialu To: Witajcie w Derry należą Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar i Stephen Rider. Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick i Morningstar Angeline będą grać powracające postaci, ale ich szczegóły są trzymane w tajemnicy.

To: Witajcie w Derry

To: Witajcie w Derry
fot. materiały prasowe
Najstraszniejsze klauny w kinie [RANKING]

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane seriale

Oceń

2025
To: Witajcie w Derry
To: Witajcie w Derry Horror
Powiązane osoby

Bill Skarsgård

Bill Skarsgård image

