Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Program Good Luck Guys to format, który po raz pierwszy został zaprezentowany we Francji i zyskał olbrzymią popularność wśród widzów. Do tej pory jego lokalne wersje powstały również w Niemczech, Norwegii, Danii, Szwecji oraz Holandii. Producentem polskiego formatu dla Prime Video jest Endemol Shine Polska, będący częścią międzynarodowej grupy medialnej Banijay. Jego pierwsza edycja zadebiutowała we wrześniu 2024 roku. Zwycięzcami programu zostali wtedy Angelika Mucha oraz Kacper Błoński. Kto podąży ich śladem i znalazł się w gronie uczestników 2. edycji programu?

Good Luck Guys 2: kim są uczestnicy programu?

W nowym sezonie uczestnicy zostaną zabrani na bezludne, tropikalne wybrzeże Tajlandii. 12 celebrytów porzuci swoje wygodne życie, by zmierzyć się nie tylko z fizycznymi i logicznymi wyzwaniami, ale także z ekstremalnymi warunkami. Upał sięgający ponad 40 stopni, brak jedzenia i każdy dzień będący walką z naturą, głodem i własnymi słabościami – to codzienność w obozie. Uczestnicy dobrani w duety będą musieli sprostać wymagającym zadaniom i wyczerpującym konkurencjom. Liczyć się będzie spryt, odporność fizyczna i emocjonalna oraz umiejętność radzenia sobie w grupie. Celem programu jest nie tylko sprawdzenie wytrzymałości i sprytu zawodników, ale także wsparcie ważnej inicjatywy charytatywnej - zwycięska para przekaże nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel dobroczynny. Wśród uczestników 2. edycji Good Luck Guys zobaczymy: dziennikarkę i celebrytkę Monikę Goździalską, aktora i zwycięzcę 12. edycji Tańca z Gwiazdami Piotra Mroza, influencerkę beauty Paulinę Hornik, tiktokera Cezarego “Czaro” Nykla, supermodelkę i osobowość medialną Karolinę Pisarek, piosenkarza Pawła “Czadomana” Dudka, ekspertkę transformacji holistycznej i influencerkę Tamarę Gonzalez Perea, influencera Mikołaja “Tyszkę” Tyszkiewicza, dziennikarza i reportera Damiana Glinkę, jednego z najpopularniejszych polskich drag queen oraz trenera personalnego Mariusza “Dżagę” Ząbkowskiego oraz dwójkę influencerów i osobowości medialnych - Nadię Długosz, która zyskała popularność dzięki kanałowi Beksy oraz Jakuba Cheera, znanego jako polski Jeffree Star. Prowadzącym Good Luck Guys 2, tak jak w sezonie 1., jest Qczaj.

Kiedy premiera odcinków 2. edycji Good Luck Guys?

W piątek 5 września 2025 roku na Prime Video trafią pierwsze 3 odcinki 2. sezonu programu Good Luck Guys. Kolejne epizody będą pojawią się na platformie co tydzień, a ostatni odcinek sezonu 10 października 2025 roku.

Good Luck Guys 2: uczestnicy [ZDJĘCIA]

