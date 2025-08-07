placeholder
Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

2. polska edycja programu Good Luck Guys już na początku września 2025 roku wystartuje na platformie Prime Video. Kto znalazł się w gronie uczestników tej odsłony reality show?
fot. materiały prasowe Prime Video
Program Good Luck Guys to format, który po raz pierwszy został zaprezentowany we Francji i zyskał olbrzymią popularność wśród widzów. Do tej pory jego lokalne wersje powstały również w Niemczech, Norwegii, Danii, Szwecji oraz Holandii. Producentem polskiego formatu dla Prime Video jest Endemol Shine Polska, będący częścią międzynarodowej grupy medialnej Banijay. Jego pierwsza edycja zadebiutowała we wrześniu 2024 roku. Zwycięzcami programu zostali wtedy Angelika Mucha oraz Kacper Błoński. Kto podąży ich śladem i znalazł się w gronie uczestników 2. edycji programu?

Good Luck Guys 2: kim są uczestnicy programu?

W nowym sezonie uczestnicy zostaną zabrani na bezludne, tropikalne wybrzeże Tajlandii. 12 celebrytów porzuci swoje wygodne życie, by zmierzyć się nie tylko z fizycznymi i logicznymi wyzwaniami, ale także z ekstremalnymi warunkami. Upał sięgający ponad 40 stopni, brak jedzenia i każdy dzień będący walką z naturą, głodem i własnymi słabościami – to codzienność w obozie. Uczestnicy dobrani w duety będą musieli sprostać wymagającym zadaniom i wyczerpującym konkurencjom. Liczyć się będzie spryt, odporność fizyczna i emocjonalna oraz umiejętność radzenia sobie w grupie. Celem programu jest nie tylko sprawdzenie wytrzymałości i sprytu zawodników, ale także wsparcie ważnej inicjatywy charytatywnej - zwycięska para przekaże nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel dobroczynny. Wśród uczestników 2. edycji Good Luck Guys zobaczymy: dziennikarkę i celebrytkę Monikę Goździalską, aktora i zwycięzcę 12. edycji Tańca z Gwiazdami Piotra Mroza, influencerkę beauty Paulinę Hornik, tiktokera Cezarego “Czaro” Nykla, supermodelkę i osobowość medialną Karolinę Pisarek, piosenkarza Pawła “Czadomana” Dudka, ekspertkę transformacji holistycznej i influencerkę Tamarę Gonzalez Perea, influencera Mikołaja “Tyszkę” Tyszkiewicza, dziennikarza i reportera Damiana Glinkę, jednego z najpopularniejszych polskich drag queen oraz trenera personalnego Mariusza “Dżagę” Ząbkowskiego oraz dwójkę influencerów i osobowości medialnych - Nadię Długosz, która zyskała popularność dzięki kanałowi Beksy oraz Jakuba Cheera, znanego jako polski Jeffree Star. Prowadzącym Good Luck Guys 2, tak jak w sezonie 1., jest Qczaj.

Kiedy premiera odcinków 2. edycji Good Luck Guys?

W piątek 5 września 2025 roku na Prime Video trafią pierwsze 3 odcinki 2. sezonu programu Good Luck Guys. Kolejne epizody będą pojawią się na platformie co tydzień, a ostatni odcinek sezonu 10 października 2025 roku.

Good Luck Guys 2: uczestnicy [ZDJĘCIA]

Poniżej znajdziecie zdjęcia wszystkich uczestników 2. sezonu programu Good Luck Guys oraz kilka ciekawostek na ich temat. Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie to pamiętajcie o tym, aby kliknąć w galerię – rozwiną się wtedy pełne opisy:

Monika Goździalska

Modelka, dziennikarka i osobowość medialna z międzynarodowym doświadczeniem. Karierę rozpoczęła w latach 90., pracując dla takich domów mody jak Dior czy Vivienne Westwood. Współprowadziła poranny program w Kanale Zero, a ostatnio wystąpiła w reality show Żony z Warszawy oraz The 50. Autorka książki Skandaliczne Życie Modelek, obecnie koncentruje się na tematach związanych z lifestyle’em i branżą beauty.

Monika Goździalska
fot. materiały prasowe Prime Video
Źródło: Materiały prasowe Prime Video

