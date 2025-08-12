Reklama
Johnny Depp może powrócić jako Kapitan Jack Sparrow. Wszystko zależy od...

Prace nad rebootem Piratów z Karaibów trwają, a fani zastanawiają się, czy istnieje choćby cień szansy na powrót Johnny'ego Deppa do roli Jacka Sparrowa. Disney odciął się od kontrowersyjnego aktora, ale zdaniem producenta ten byłby chętny na powrót. Stawia jednak jeden warunek.
26. Jack Sparrow fot. materiały promocyjne
Kolejna część Piratów z Karaibów powoli powstaje. Obecnie trwają prace nad scenariuszem i zdaniem Jerry'ego Bruckheimera, producenta wszystkich dotychczasowych filmów, kwestią czasu jest, aż któryś z nich zostanie w pełni zaakceptowany. Nowa odsłona ma stanowić też reboot całej marki. Do tej pory nie było wiadomo, czy Johnny Depp powróciłby w roli Kapitana Jacka Sparrowa po kontrowersjach związanych z jego życiem prywatnym. Disney odciął się od aktora, ale niewykluczone, że ulegnie to zmianie w przyszłości. Tego chciałby sam aktor.

Jerry Bruckheimer miał okazję porozmawiać z Entertainment Weekly. Podczas wywiadu potwierdził, że rozmawiał z Johnnym Deppem w sprawie nowych Piratów z Karaibów. Po raz kolejny podkreślił też, że jest to jego bliski przyjaciel i świetny aktor. Czy powróciłby do ikonicznej roli?

Jeśli polubiłby scenariusz, to myślę, że by wrócił. Wszyscy wiemy, że wszystko zależy od tego, co jest napisane w scenariuszu.

Od paru lat Depp występował głównie w rozmaitych filmach niezależnych, ale jeśli wszystkie strony dojdą do porozumienia, to bardzo możliwe, że powróci we franczyzie, która przyniosła mu wielką popularność i status kinowej ikony.

Źródło: ew.com

