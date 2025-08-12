Johnny Depp może powrócić jako Kapitan Jack Sparrow. Wszystko zależy od...

fot. materiały promocyjne

Kolejna część Piratów z Karaibów powoli powstaje. Obecnie trwają prace nad scenariuszem i zdaniem Jerry'ego Bruckheimera, producenta wszystkich dotychczasowych filmów, kwestią czasu jest, aż któryś z nich zostanie w pełni zaakceptowany. Nowa odsłona ma stanowić też reboot całej marki. Do tej pory nie było wiadomo, czy Johnny Depp powróciłby w roli Kapitana Jacka Sparrowa po kontrowersjach związanych z jego życiem prywatnym. Disney odciął się od aktora, ale niewykluczone, że ulegnie to zmianie w przyszłości. Tego chciałby sam aktor.

Jerry Bruckheimer miał okazję porozmawiać z Entertainment Weekly. Podczas wywiadu potwierdził, że rozmawiał z Johnnym Deppem w sprawie nowych Piratów z Karaibów. Po raz kolejny podkreślił też, że jest to jego bliski przyjaciel i świetny aktor. Czy powróciłby do ikonicznej roli?

Jeśli polubiłby scenariusz, to myślę, że by wrócił. Wszyscy wiemy, że wszystko zależy od tego, co jest napisane w scenariuszu.

Od paru lat Depp występował głównie w rozmaitych filmach niezależnych, ale jeśli wszystkie strony dojdą do porozumienia, to bardzo możliwe, że powróci we franczyzie, która przyniosła mu wielką popularność i status kinowej ikony.

