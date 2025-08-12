Superman online już za chwilę! Jest data premiery światowej!

Fot. Warner Bros.

Branża kinowa krytykuje decyzję o wprowadzeniu Supermana do streamingu zaledwie 35 dni po premierze kinowej. Ogłoszono, że światowa premiera w VOD odbędzie się już 15 sierpnia. Prawdopodobnie także w Polsce, ponieważ w sklepie Prime Video jest już aktywna przedsprzedaż wersji cyfrowej w cenie 64,99 zł.

fot. zrzut ekranu

Superman na VOD a krytyka

Przed pandemią koronawirusa filmy miały 90-dniowy okres ekskluzywnej emisji w kinach, zanim rozważano premierę w VOD. Obecnie coraz częściej trafiają do sprzedaży cyfrowej już po miesiącu lub niespełna dwóch, a dopiero później – po kilku miesiącach – do serwisów streamingowych w ramach subskrypcji.

Decyzja Warner Bros. Discovery spotkała się z krytyką w sieci, ponieważ według branży może ona zniechęcać widzów do wizyt w kinie. Wiele osób, wiedząc, że film trafi do VOD w krótkim czasie, woli poczekać i obejrzeć go w domu za niższą cenę.

Eksperci analizujący rynek kinowy zwracali uwagę już w 2025 roku, że takie praktyki obniżają zainteresowanie dużymi superprodukcjami i negatywnie wpływają na wyniki box office.

Gdy Superman pojawi się na VOD, poinformujemy o platformach i cenach dostępu. Film osiągnął sukces, zbierając 579,1 mln dolarów przy budżecie 225 mln dolarów. Według ekspertów oznacza to, że koszty zostały zwrócone, więc wpływy z VOD będą już na konto zysków.