fot. A24

Reklama

A24 opublikowało pierwszy zwiastun thrillera psychologicznego A Different Man, w którym Sebastian Stan odgrywa główną rolę. Wciela się w Edwarda, aspirującego aktora, który musi przejść przez operację rekonstrukcyjną twarzy, co diametralnie zmienia jego wygląd. Jednak wymarzona aparycja prędko stanie się koszmarem w momencie, gdy mężczyzna traci rolę, która była dla niego wręcz stworzona. Zwiastun pokazuje, jak Edward staje się obsesyjnie zdeterminowany, by odzyskać utracone szanse. Zobaczcie sami.

A Different Man - zwiastun

A Different Man - produkcja, obsada, premiera

Za kamerą stanął Aaron Schimberg, który napisał również scenariusz. Sebastianowi Stanowi na ekranie będą towarzyszyć Renate Reinsve (Najgorszy człowiek na świecie) oraz Adam Pearson (Pod skórą). Producentami są Christine Vachon, Vanessa McDonnell i Gabriel Mayers.

Film został pokazany po raz pierwszy na tegorocznej edycji festiwalu filmowego Sundance oraz na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, gdzie Stan wygrał Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszy występ pierwszoplanowy.

A Different Man

A Different Man - światowa data premiery została wyznaczona na 20 września 2024 roku. Jeszcze nie wiadomo, kiedy i gdzie film zadebiutuje w Polsce.