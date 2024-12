Denis Villeneuve otrzymał nagrodę za 2024 rok. Przyznał, że boi się... krytyków filmowych

IndieWire rozdało swoje wyróżnienia w świecie kina za 2024 rok. Jedną z nagród, a konkretnie Visionary Award, otrzymał Denis Villeneuve za swoje dokonania przy tworzeniu drugiej części Diuny. Z tej okazji postanowił podziękować, a także opowiedzieć o swoim stosunku do krytyków filmowych. Wśród twórców panuje rozdźwięk w podejściu do nich. Jedni uważają ich opinie za bardzo ważne, a inni w ogóle nie patrzą na nie. Jakie jest podejście kanadyjskiego reżysera?

Mam bardzo delikatną relację z krytykami filmowymi. Szczerze - boję się was. Krytycy są jak lustra, a czasem strasznie jest zobaczyć własne odbicie. Kiedy odbicie wydaje się zbyt surowe, to masz wrażenie, że jest zniekształcone. Ale kiedy odbicie jest prawdziwe i czujesz to od początku, potrafi być to bolesne, ale i konstruktywne. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim krytykom IndieWire, którzy byli dla mnie wiarygodnymi odbiciami.

Przejechałem się na robalu i wierzcie mi, gdy mówię, że czuję ulgę, że nie zostałem wyrzucony z siedzenia i połknięty przez niego. Przynajmniej to widzę w lusterku. W waszym odbiciu przetrwałem.