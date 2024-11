Pełny zwiastun Kapitana Ameryki 4. Wojna, Tiamut z Eternals i Czerwony Hulk!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Nowy film MCU Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat jako pierwszy w Filmowym Uniwersum Marvela podejmuje temat konsekwencji wydarzeń z Eternals. Jak widać w zwiastunie, istnieje ryzyko wybuchu wojny Stanów Zjednoczonych, co ma związek ze zwłokami gigantycznego Tiamuta, które zajmują rozległą część oceanu. Widzimy również, że Leader jest tym, który manipuluje wydarzeniami, sprawiając, że intryga gęstnieje, a atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Tymczasem prezydent Thaddeus Ross (Harrison Ford) przeobraża się w Czerwonego Hulka, siejąc spustoszenie.

Kapitan Ameryka 4 - zwiastun

Zobaczcie, jak wygląda Harrison Ford w roli Czerwonego Hulka.

Kapitan Ameryka 4 - opis fabuły

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - obsada

Główną rolę gra Anthony Mackie. Na ekranie pojawi się również po raz pierwszy w MCU sam Harrison Ford. Wcieli się w prezydenta Thaddeusa Rossa, czyli zagra postać, która była w uniwersum od pierwszego filmu z 2008 roku. Do tej pory grał go nie żyjący już William Hurt. Ze wspomnianego The Incredible Hulk powracają też Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera, który tutaj jest głównym złoczyńcą. Na ekranie będzie też Shira Haas w roli izraelskiej superbohaterki, a także zobaczymy takie osoby jak Zosha Roquemore, Rosa Salazar oraz Giancarlo Esposito, którego dodano w dokrętkach.

Premiera w lutym 2025 roku.