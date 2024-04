Action - zwiastun nowego serialu dokumentalnego dla dorosłych. David Leitch pokazuje świat kaskaderów

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Już niedługo na ekranach kin pojawi się Kaskader z Ryanem Goslingiem w roli głównej, który jest swoistym hołdem dla niebezpiecznej pracy, której podejmują się ludzie w tym zawodzie, często niedocenianym przez branżę. Za film odpowiada David Leitch, który wcześniej nakręcił Deadpoola 2 czy Bullet Train, a sam zaczynał w Hollywood od bycia kaskaderem. Jego miłość do swojego zawodu nie gaśnie, czego dowodem jest nowy serial dokumentalny przeznaczone wyłącznie dla dorosłych, czyli Action. Ma on zabrać oglądających za kulisy i pokazać od kuchni życie i pracę kaskaderów przy największych produkcjach. W serialu pojawią się też fragmenty z nadchodzącego Kaskadera i możecie się spodziewać występu Keanu Reevesa, który opowie o swojej miłości do kina i wykonywania samodzielnie scen akcji.

Sprawdźcie zwiastun poniżej! Serial będzie dostępny na platformie Peacock od 26 kwietnia 2024 roku.

Action - zwiastun

Action - opis serialu

Zespół kaskaderów z 87North przejmuje scenę i zdradza przejmujące historie stojące za zwykłymi ludźmi, których przyciąga elektryzujący świat sportów akcji, sztuk walki, motocrossu i innych. Ci śmiałkowie nawigują przez wysokooktanowy, wymagający wielkich umiejętności i często niebezpieczny świat wyczynów kaskaderskich, starając się pogodzić pasję do swojego zawodu z wymaganiami codziennego życia.