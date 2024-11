Czy dr. Rush z Pingwina to tak naprawdę Strach na wróble? Jest enigmatyczna odpowiedź

fot. Max

PingwinPingwin od HBO był nie tylko świetnym, samodzielnym serialem, który rozszerzał uniwersum zapoczątkowane w kinowym Batmanie z 2022 roku, ale puszczał też oczka do fanów komiksów. Ci w trakcie seansu wyłapali nawiązanie do innego znanego złoczyńcy z galerii łotrów Mrocznego Rycerza, czyli Stracha na wróble. Fani są święcie przekonani, że w jednym z odcinków w tle widać jego charakterystyczną rękawicę oraz maskę. Co ciekawe - znajdują się one w gabinecie dr. Juliana Rusha, w którego wcielił się Theo Rossi. W sieci pojawiły się spekulacji, że jest to jedynie przykrywka dla jego prawdziwej tożsamości. Z kolei zdaniem YouTubera BobaTalks, a konkretniej jego nieznanego źródła, początkowo rola była inna, a jego bohater faktycznie nazywał się Jonathan Crane, czyli jak komiksowy Strach na wróble. Dopiero z czasem doszło do zmian w scenariuszu, a to, co widać w jednym z odcinków, to niedopatrzenie i pozostałość po porzuconym pomyśle.

Co ma na ten temat do powiedzenia production designerka z serialu, Kalina Ivanov? Na pytanie o te dwa elementy wystroju, powiedziała:

To otwarte do własnej interpretacji.

A co Wy sądzicie? Chcielibyście, żeby Rush okazał się Cranem? A może widzicie tu jedynie pozostałości po porzuconym pomyśle twórców?

