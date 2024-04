Kaskader - nowy film Ryana Goslinga pod ostrzałem krytyki. Chodzi o żart z relacji Johnny'ego Deppa i Amber Heard

fot. Universal Pictures

Trwają pokazy próbne Kaskadera z Emily Blunt i Ryanem Goslingiem w rolach głównych przed majową premierą, w których biorą udział między innymi dziennikarze i recenzenci. Część z nich podzieliła się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Pojawiły się głosy niezadowolenia odnośnie żartu z relacji Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Przypominamy, że para walczyła ze sobą w sądzie, a wśród zarzutów była przemoc fizyczna i psychiczna.

Kaskader - nowy film Ryana Goslinga pod ostrzałem krytyki

Jak donosi The Independent, w jednej ze scen bohaterka grana przez Hannah Waddingham wchodzi do przyczepy, która została zniszczona po bójce. Postać mówi: "To tak, jakby Amber i Johnny tu byli", co jest wyraźnym odniesieniem do tego, że para oskarżała się nawzajem o przemoc domową.

Poniżej możecie znaleźć kilka przetłumaczonych wpisów z platformy X na temat opisanego żartu.

Widzę, że jest 2024 rok, a my wrzucamy żarty o przemocy domowej do komedii akcji!

Boże, to tak bardzo zbiło mnie z tropu, gdy oglądałam film. Nie ma żadnego powodu, by zostało to powiedziane i niemal pomyślałam, że się przesłyszałam. Żenujące dla wszystkich, którzy wzięli w tym udział.

Jakim cudem zostało to sfilmowane i nikt nie wyraził sprzeciwu.

Wygląda na to, że Kaskader (z Emily Blunt i Ryanem Goslingiem) zawiera żart, który śmieje się z przemocy, jaką doświadczyła Amber Heard w związku z Johnnym Deppem. Bojkotujcie ten film.

