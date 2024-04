Kaskader niczym Zabójcza broń? Twórca Johna Wicka marzy o nowej franczyzie w kinie akcji

fot. materiały prasowe

Reklama

David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde, John Wick) ma nadzieję, że jeśli premiera Kaskadera okaże się sukcesem, będzie to początkiem nowej franczyzy w kinie akcji. Reżyser w rozmowie z portalem Total Film stwierdził, że nie chciałby się rozstawać z tymi bohaterami i obsadą. Jest gotowy, by wybrać się z nimi na wiele kolejnych przygód. Padło też porównanie do Zabójczej broni. Zobaczcie sami.

David Leitch marzy, by zamienić Kaskadera we franczyzę

Jak wyznał David Leitch w rozmowie z Total Film:

Zabójczej broni Chciałbym wyruszyć w podróż z tymi postaciami na wiele filmów. Marzą mi się numery. Kocham tych ludzi i te postacie tak bardzo... Gdybym mógł znów pracować z tą ekipą i aktorami w świecie, który ja i Kelly [McCormick – żona Leitcha i producentka] znamy tak dobrze, tak, to byłoby cudowne. Mam nadzieję, że ludzie będą mieli apetyt na więcej.

Emily Blunt, która jest w obsadzie Kaskadera, była trochę bardziej ostrożna. Stwierdziła:

Musimy przekonać się, czy widzom się to spodoba, wiesz? Ale gdybym mogła, nakręciłabym tyle Kaskaderów, ile tylko można. Było przy tym mnóstwo zabawy.

Kaskader - zdjęcia z filmu

Kaskader

Kaskader - fabuła, obsada, premiera

Colt Seavers (Ryan Gosling) to hollywoodzki kaskader, dochodzący do siebie po ciężkim wypadku na planie, który prawie kosztował go życie. Na jego drodze ponownie staje Jody Moreno (Blunt), była kochanka, która teraz pracuje jako reżyserka westernu sci-fi. Kiedy gwiazdor jej projektu znika bez śladu, tytułowy kaskader wpada w kłopoty.

Oprócz Goslinga i Blunt, w filmie zobaczymy także Aarona-Taylora Johnsona, Hannah Waddingham, Winstona Duke'a, Teresę Palmer oraz Stephanie Hsu.

Kaskader - film zadebiutuje w polskich kinach 3 maja 2024 roku.