Adam Sandler z nowym programem komediowym dla Netflixa. Reżyserem jeden z braci Safdie

fot. materiały prasowe

Adam Sandler kontynuuje owocną współpracę z platformą Netflix, dla której stworzy kolejny, drugi już program komediowy. Pierwszy z nich, czyli Adam Sandler: 100% Fresh z 2018 roku, otrzymał od krytyków i publiczności oceny na poziomie kolejno 90% i 91% w serwisie Rotten Tomatoes i był wyreżyserowany przez Stevena Brilla razem z udziałem Paula Thomasa Andersona, który współpracował z Sandlerem przy okazji Lewy sercowy z 2002 roku.

Kto reżyserem nowego programu komediowego Adama Sandlera?

Tym razem aktor i komik zdecydował się na współpracę z Joshem Safdie, z którym pracował przy wielkim sukcesie jakim były Nieoszlifowane diamenty z 2019 roku.

Adam Sandler we współpracy z Netflixem wyprodukował już 12 filmów i programów, do których należy Leo, Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę, Rzut życia, Zabójczy rejs, Zabójcze wesele, Hubie ratuje Halloween, Sandy Wexler, Weselny tydzień, The Do-Over, Adam Sandler: 100% Fresh oraz The Ridiculous 6.

Kolejnym filmem Sandlera dla Netflixa będzie Astronauta, który zadebiutuje podczas Berlin Film Festival, a swoją premierę na Netflixie ma ustaloną na 1 marca 2024 roku.