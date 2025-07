To oficjalne: powstanie kolejny film o Barbie!

fot. Warner Bros. Pictures

Prestiżowy portal Deadline donosi, że Illumination i Mattel Studios sfinalizowały umowę, na mocy której powstanie nowy film o Barbie. To będzie pierwsza taka animacja w historii słynnej lalki, stworzona stricte pod premierę kinową. Dystrybucją zajmie się Universal Pictures, które w tym zakresie ma wyłączną współpracę z Illumination. Na razie nie wiemy nic na temat fabuły i zespołu kreatywnego. Nie padło także żadne słowo odnośnie daty premiery. Będziemy Was jednak informować o aktualizacjach na bieżąco.

fot. materiały promocyjne

Niespodziewany sukces Barbie w kinach

Gdy ogłoszono aktorski film aktorski o lalce Mattel, niewiele osób wierzyło w jego sukces. Produkcja z Margot Robbie w roli głównej okazała się jednak niespodziewanym sukcesem. Po premierze w 2023 roku zarobiła ponad 1,447 miliarda dolarów na świecie. Fani sami zapoczątkowali trend Barbenheimer, który polegał na podwójnym seansie Barbie i Oppenheimera, podbijając promocję i wyniki kasowe obu tytułów. Widowisko w reżyserii Grety Gerwig stało się kulturowym fenomenem: przebieranie się za postacie z filmu do kina, gorące dyskusje online na temat feministycznego przekazu i fragmenty dialogów płynnie przedostające się do codziennego slangu to tylko kilka przykładów. Nie można też zapomnieć o ośmiu nominacjach do Oscara i jednej wygranej statuetce za najlepszą piosenkę oryginalną.

Co dalej z karierą Barbie na ekranie?

Barbie od 1959 roku utrzymuje pozycję światowego lidera w kategorii lalek i jest jedną z najpopularniejszych zabawek dla dzieci na świecie. Przez wiele lat powstały również filmy animowane i gry, które do dziś cieszą się ogromną sympatią widzów i zyskały status kultowych. Sama jestem ich ogromną fanką i poniżej możecie zobaczyć TOP 10 produkcji z BCU. Sukces widowiska Grety Gerwig udowodnił za to, że w tym IP wciąż kryje się jeszcze więcej potencjału. Kolejny film o Barbie jest tego najlepszym dowodem.

10. Barbie i Diamentowy Pałac – pamiętam, że to, co było wyjątkowe jak na tamte czasu, to fakt, że w filmie najważniejsza była miłość, ale platoniczna, pomiędzy przyjaciółkami. A to przecież coś ważnego nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych: by pielęgnować różne relacje.

Poza tym firma w czerwcu 2025 roku oficjalnie połączyła swoje jednostki filmowe i telewizyjne tworząc Mattel Studios, które ma już zaplanowane dwie produkcje na 2026 rok: live-action Masters of the Universe i Matchbox. Nie można też zapomnieć, że nadchodzą filmy o Hot Wheels, Whac-A-Mole i View-Master. Widać więc, że Barbie przetarła szlaki i pokazała, że warto przenosić popularne marki zabawek na ekran, jeśli ma się na to dobry pomysł. W przyszłości możemy więc spodziewać się o wiele więcej takich projektów.

