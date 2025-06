Ile scen po napisach ma Superman i co zdradzają? James Gunn dotrzymał słowa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Odbyły się pierwsze pokazy Supermana, pierwszego aktorskiego filmu w uniwersum DCU kierowanym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Na wydarzenie zostali zaproszeni wybrani dziennikarze, influencerzy, a także hardkorowi fani Człowieka ze stali. W sieci opublikowano pierwsze opinie, ale pojawiły się też przecieki dotyczące scen po napisach. Kinowe Uniwersum Marvela zapoczątkowało przed wieloma laty tradycję, w ramach której sceny po napisach zapowiadały kolejne produkcje z uniwersum. James Gunn wielokrotnie zarzekał, że w DCU nie będzie to wyglądać w ten sposób. Czy dotrzymał słowa?

Informacje dotyczące sceny po napisach pochodzą od znanego scoopera MyTimeToShineHello, którego doniesienia często się sprawdzały. Czy końcówka Supermana coś zapowiada?

Superman ma dwie sceny po napisach. W jednej z nich siedzi razem z Krypto na Księżycu i patrzy na Ziemię. W drugiej Superman i Mister Terrific patrzą na wielką dziurę w budynku, która powstała z powodu rozdzielenia ziemi w finale filmu. Superman rzuca żartem, a Terrific się wkurza i odchodzi. Scena jest bardzo zabawna.

Wygląda na to, że James Gunn dotrzymał słowa i sceny po napisach Supermana nie zapowiadają nowych rozdziałów w DCU. Warto jednak poczekać do seansu i samemu się przekonać, jak to zostało zrobione.

