Astronauta – Adam Sandler z rolą inną niż wszystkie. Reżyser nie chciał, aby w postaci była cząstka aktora

Jednym z najciekawiej zapowiadających się filmów Netflixa na pierwszą połowę roku jest Astronauta od Johana Rencka, reżysera Czarnobyla. W ekranizacji powieści czeskiego pisarza Jaroslava Kalfařa zagrał Adam Sandler, który znany jest przede wszystkim ze swoich komediowych ról. Nawet w docenionym Nieoszlifowanych diamentach jego postać była zbudowana na humorze i grotesce. W Astronaucie to się zmieni i mamy zobaczyć rolę aktora bez jego najbardziej rozpoznawalnych cech.

Renck w rozmowie z Total Film przyznał, że uwielbia Sandlera, ale chciał powierzyć mu postać, do której musiałby podejść zupełnie inaczej niż w innych filmach:

Uwielbiam go jako aktora i bardzo kocham go jako człowieka. [Moim celem było] stworzenie postaci, która byłaby Adamem Sandlerem na zerowym poziomie. Nawet w Lewym sercowym czy Nieoszlifowanych diamentach zawsze jest pewien aspekt Adama, co jest wspaniałe, ale naprawdę chciałem się tego u niego pozbyć. Powiedziałem mu: „Chcę cię zamienić w siebie”.

Astronauta

Astronauta - fabuła, obsada i data premiery

Tak Netflix opisuje fabułę filmu:

Astronauta Jakub (Sandler) rusza w samotną misję badawczą na krańcu układu słonecznego. Po sześciu miesiącach zdaje sobie sprawę, że kiedy wróci na Ziemię, jego małżeństwo z Lenką (Mulligan) może już nie istnieć. Za wszelką cenę chce naprawić swój związek, w czym pomaga mu ukrywające się wewnątrz jego statku tajemnicze stworzenie istniejące od zarania czasu. Hanuš (mówiący głosem Paula Dano) razem z Jakubem próbują zrozumieć, co poszło nie tak, zanim będzie już za późno.

Oprócz Sandlera, Mulligan oraz Dano, do obsady należą między innymi Kunal Nayyar, Lena Olin i Isabella Rossellini.

Spaceman zadebiutuje na Netflixie 1 marca.