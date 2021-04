After - seria nigdy się nie skończy? Ogłoszenie nowych filmów elektryzuje fanów

fot. materiały prasowe

After i After 2 pokazały producentom jak wielki potencjał komercyjny ma ta seria. Dlatego poza wcześniejszym ogłoszeniem czterech części 20 kwietnia wyjawiono, że w planach są jeszcze dwa filmy. Będzie to kolejny sequel oraz prequel serii, które będą nowymi, oryginalnymi historiami. Ile części After? Na obecną chwilę wychodzi na to, że będzie to 6 kinowych produkcji.

After - o czym prequel?

Historia rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z pierwszego filmu i skupia się na nastoletnim Hardinie i jego pierwszej miłości. Te wydarzenia mają ukształtować bohatera, którego fani poznali w After.

After 5 - opis fabuły

Najnowsza kontynuacja opowiada o następnym pokoleniu uniwersum After. Bohaterami są dzieci Tessy i Hardina, czyli Emery i Auden oraz kuzyn Addym. Zobaczymy, jak zmagają się z dorastaniem i próbą niepopełnienia błędów swoich rodziców.

Prace nad obydwoma filmami mają odbyć się jednocześnie jesienią 2021 roku. Za produkcję odpowiadają Jennifer Gibgot, Brian Pitt, Aron Levitz, Mark Canton i Courtney Solomon.

Fani najpierw zobaczą After 3 i After 4, które są już nakręcone. Za kamerą obu stoi Castille Landon, która przejęła kreatywną stronę serii. Poza dokończeniem postprodukcji odpowiednio After. Ocal mnie i After Ever Happy ma zająć się scenariuszem i reżyserią dwóch ogłoszonych projektów.

Przypomnijmy, że After w 2019 roku zebrał 70 mln dolarów z całego świata przy budżecie 14 mln dolarów. Natomiast sequel zaskoczył wszystkich i zebrał dobre 50 mln dolarów przy podobnym budżecie w trakcie pandemii. W większości krajów kontynuacja radziła sobie lepiej, niż jedynka.

After We Fell - premiera w 2021 roku. Data kolejnych filmów nie jest znana.