Kto jest zdolny pokonać tę górę mięśni? Oto najlepsze sceny walki z serialu Reacher [TOP 10]

fot. Brooke Palmer // Prime Video

Reklama

Prace nad 4. sezonem popularnego Reachera jeszcze się nie rozpoczęły, ale fani już czekają z niecierpliwością na pierwsze doniesienia w sprawie kolejnej serii, która zasłynęła z dobrego adaptowania materiału źródłowego i obsadzenia genialnego Alana Ritchsona, który zdaniem wielu jest Jackiem żywcem wyjętym z kart książek. Na przestrzeni trzech sezonów i 24. odcinków Reacher stanął twarzą w twarz z wieloma groźnymi przeciwnikami. Wielu z nich nie było w stanie sobie poradzić ze sprytem i gabarytami głównego bohatera, ale zdarzyły się wyjątki, przez które ten musiał się napocić.

Najlepsze filmy o wyścigach samochodowych. Które miejsce zajął F1: Film? [TOP 15]

Reacher to serial rozrywkowy, który trafia swoją formą do entuzjastów klasyków kina akcji z lat 80. Mamy do czynienia z silnym, inteligentnym i zaradnym głównym bohaterem, który chwytliwe tekściki rozdaje równie celnie, co potężne ciosy. A który z jego przeciwników był w stanie mu oddać pięknym za nadobne? Oto ranking wideo, który wyłoni dziesięć najlepszych scen walki na przestrzeni trzech sezonów Reachera.

Najlepsze sceny walki z serialu Reacher [TOP 10]