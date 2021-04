After Life - rozpoczęto zdjęcia do 3. sezonu serialu Netflixa

Źródło: materiały prasowe Netflixa

After Life to komediodramat Netflixa, którego twórcą i główną gwiazdą jest Ricky Gervais. Komik i aktor zamieścił w sieci zdjęcie oznajmiające początek zdjęć do 3. sezonu produkcji.

Akcja tego komediodramatu rozgrywa się w małym, fikcyjnym miasteczku Tambury. Projekt opowiada o Tonym (Gervais), dziennikarzu lokalnej gazety, którego życie legło w gruzach po tym, jak jego żona zmarła na raka. Bohater początkowo postanawia popełnić samobójstwo, jednak ostatecznie decyduje się żyć, mówiąc i robiąc, co chce, tym samym odpychając od siebie ludzi.

Wyprodukowany przez Derek Productions 3. sezon jest częścią ogólnej umowy, jaką Gervais zawarł z Netflixem. Sześcioczęściowa, nowa odsłona został stworzona, napisana i wyreżyserowana przez Gervaisa. Charlie Hanson jest producentem, a Gervais i Duncan Hayes są producentami wykonawczymi projektu.