Resident Evil: Wieczny mrok - nowy zwiastun serialu anime Netflixa na podstawie kultowych gier wideo

fot. Netflix

Resident Evil: Wieczny Mrok to nowy serial anime Netflixa oparty na popularnej serii gier z gatunku survival horror firmy Capcom. W sieci zadebiutował nowy zwiastun produkcji, który wyjawia, że reżyserem projektu jest Eiichiro Hasumi, a Yugo Kanno będzie kompozytorem. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W serialu spotykamy duet bohaterów znanych z drugiej części serii gier, Leona S. Kennedy'ego i Claire Redfield. Akcja produkcji dzieje się w 2006 roku, kiedy to Kennedy zostaje wezwany do Białego Domu, gdzie wykryto osobę, która uzyskała dostęp do tajnych akt prezydenckich. Jednak w pewnym momencie w mieście gasną światła, a Leon i jednostka SWAT będą musieli zmierzyć się z hordą zombie. W tym czasie Claire odkrywa tajemniczy rysunek przedstawiający ofiarę infekcji wirusowej. Postanawia przeprowadzić własne śledztwo w tej sprawie.

Dla przypomnienia Sony pracuje również nad filmowym rebootem serii, w którym wystąpią: Kaya Scodelario (jako Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy) i Neal McDonough (William Birkin). Netflix szykuje również aktorski serial oparty na grach.

Resident Evil: Wieczny Mrok - premiera serialu w lipcu 2021 roku.