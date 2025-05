Nowi fani Star Wars krytykują Andora. Cassian pod zarzutem niewierności - wszystko przez Łotra 1

fot. Lucasfilm Ltd.

Nowi fani Gwiezdnych Wojen po zakończeniu drugiego i jednocześnie finałowego sezonu Andora przeszli od razu do seansu następnego w kolejce chronologicznie Łotra 1. Gwiezdne wojny - historie. Wielu nie spodobała się relacja Cassiana i Jyn, która ich zdaniem była zbyt bliska.

Wielu nowych fanów Gwiezdnych Wojen było zawiedzionych, gdy w ostatnich chwilach życia Cassiana i Jyn nie doszło do pocałunku tych dwojga. Serial Andor po części wyjaśnił taki zabieg i przedstawił wieloletnią ukochaną głównego bohatera, czyli Bix, w którą wcieliła się Adria Arjona. W ostatniej scenie serialu widzimy tę bohaterkę z dzieckiem na rękach, co jawnie sugeruje, że jego ojcem był właśnie Andor. To z kolei doprowadziło do innego zgrzytu. Teraz fanom nie podoba się taka bliskość między Cassianem i Jyn i zarzucają mu, że tak szybko zapomniał o ukochanej. Co na to twórca serialu, Tony Gilroy?

Nie uważam, że relacja [Cassiana i Jyn] nie jest spójna z okolicznościami. Bix nie było już od roku. Kto wie, gdzie ona jest? To ona go zostawiła. [Cassian i Jyn] to piękni ludzie. Czy nie trzymalibyście kogoś za dłoń w ostatnich chwilach życia? Uważam, że to się sprowadza tylko do tego, dzięki czemu jest fajne i jeszcze bardziej interesujące. Wiem, że istnieją całe kolekcje fan-fiction od ludzi, którzy zaangażowali się w zrobienie z tego jednej z największych historii miłosnych wszech czasów, ale to nie jest kanoniczne. [...] Nie mogłem brać tego pod uwagę przy tworzeniu serialu.

