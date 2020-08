Agenci T.A.R.C.Z.Y. - finałowy sezon serialu miał zawierać nawiązanie do Avengers: Endgame

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

W finałowym, 7. sezonie serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y. tytułowa drużyna została uwięziona w alternatywnej linii czasu, jednak ostatecznie udało im się wrócić do własnej rzeczywistości, dzięki użyciu wymiaru kwantowego. Fani MCU dobrze znają tę sferę, ponieważ drużyna Avengers użyła go w filmie Avengers: Endgame, aby odkręcić pstryknięcie Thanosa, które wymazało połowę populacji Wszechświata. Okazuje się, że w serialu miało znaleźć się nawiązanie do produkcji. Otóż Jed Whedon, showrunner projektu ABC zdradził, że początkowo w serialu miało zostać powiedziane, że przebywanie w wymiarze kwantowym jest jedynym sposobem na przeżycie pstryknięcia Szalonego Tytana.

fot. ABC

Jednak ostatecznie agenci trafili do własnego świata, który w ogóle nie nosił śladu ataku Thanosa na Ziemię. W finałowym sezonie agenci znajdują się w Nowym Jorku w 1931 roku. Drużyna wyposażona w nowego Zephyra, który może skakać w czasie, musi dowiedzieć się, co wydarzyło się w tym okresie. Jeśli zawiodą dojdzie do katastrofy, która będzie miała zgubny wpływ na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W obsadzie finałowej odsłony znajdują się między innymi Chloe Bennet, Clark Gregg, Ming-Na Wen, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker oraz Henry Simmons.