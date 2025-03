Diabeł Stróż w kompletnie nowym stroju w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie!? Nowe zdjęcia z planu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Reklama

Daredevil przeżywa obecnie najlepszy okres w telewizji od wielu lat, bo nie tylko na Disney+ trwa emisja pierwszego sezonu Daredevil: Odrodzenie, ale też w Nowym Jorku kręcone są zdjęcia do drugiej serii. Dotychczasowe zdjęcia, które wyciekły do sieci potwierdzały, że w 2. sezonie powróci sadystyczny Muse, Heather czyli obiekt westchnień Matta Murdocka, a także BB Urich. Dało się też zauważyć jednostki policji uzbrojone po zęby i z charakterystycznym symbolem czaszki na torsie, których zadaniem będzie polowanie na mścicieli.

Zwiastun filmu F1

Teraz pojawiły się nowe zdjęcia z planu 2. sezonu, na których widać Charliego Coxa częściowo zasłoniętego materiałem, co zwykle się dzieje w przypadku chęci ukrycia pewnych zmian w ubiorze postaci. Na pierwszym zdjęciu widzimy znajomy, czerwony strój, który mogliśmy już zobaczyć w zwiastunach do 1. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Natomiast na drugim zdjęciu nie widać czerwonego pancerza, a czarny materiał. Możliwe, że Matt Murdock założy z powrotem czarny strój, który nosił w oryginalnym serialu Netflixa albo dostanie wersję kostiumu z komiksów Shadowlands. Tej teorii sprzyja fakt, że w zwiastunach do 1. serii widzieliśmy kilka różnych hełmów Diabła Stróża, a jeden z nich idealnie pasowałby do adaptacji tamtego stroju. Sam Cox przyznał też, że w Odrodzeniu może mu przyjść założyć więcej niż jeden strój Daredevila.

Daredevil: Odrodzenie: sezon 2 Zobacz więcej Reklama

Historia Shadowlands pasowałaby też do serialu Disney+. To brutalna i dojrzała opowieść, która przedstawia Daredevila opętanego przez Bestię Ręki. W komiksach jest to przyczyną do spotkania wielu znanych fanom postaci. W Shadowlands pojawił się m.in. Spider-Man, Moon Knight, Luke Cage czy Punisher, a wiemy, że pozostali herosi z seriali Netflixa też mają prędzej czy później pojawić się w Kinowym Uniwersum Marvela, co potwierdził szef Marvela ds. streamingu, telewizji i animacji.

Ranking wszystkich odcinków Daredevila wg IMDb