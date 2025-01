Disney to nie tylko animacje. Ranking najlepszych filmów live action. Na liście Marvel, Piraci z Karaibów i nostalgiczne klasyki

Disney

Co przychodzi nam na myśl, gdy słyszymy słowo „Disney”? Oczywiście animacje dla dzieci! Od kultowej Myszki Miki, przez Króla Lwa, aż po Krainę Lodu i Vaianę – Disney to prawdziwy gigant w świecie produkcji rysunkowych. W tej galerii jednak skupimy się na mniej oczywistej części jego twórczości – filmach fabularnych live action, czyli tych z udziałem prawdziwych aktorów. Choć mniej znane od animacji, także te obrazy zdobyły rzesze fanów na całym świecie.

Poniższy ranking oparty jest na głosach użytkowników portalu Ranker, którzy wybrali najlepsze filmy live action Disneya. Znajdziemy tu zarówno klasyki z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, jak i współczesne produkcje, które niedawno gościły w kinach. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem. Dla wielu z nas będzie to nostalgiczna podróż do przeszłości. Pamiętacie te familijne opowieści przepełnione przygodami, humorem i wzruszeniami? To dobra okazja, żeby sobie o przypomnieć o tych tytułach i być może do nich wrócić, zwłaszcza że wiele z nich dostępna jest na serwisie streamingowym Disney+.

Ranking najlepszych filmów live action Disneya