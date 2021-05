Agenci T.A.R.C.Z.Y. - serial jednak nie jest częścią MCU? Interfejs Disney+ potwierdza

materiały prasowe

Agenci T.A.R.C.Z.Y. to serial, który przez pierwsze swoje sezony przecinał się z wydarzeniami z Kinowego Uniwersum Marvela, by potem tylko o nich wspominać. Jednak jak się okazuje produkcja najprawdopodobniej nie jest już częścią MCU. Otóż świadczy o tym interfejs platformy streamingowej Disney+. Agenci T.A.R.C.Z.Y. znaleźli się bowiem w nim w dziale nazwanym Marvel Legacy Movies and Series obok takich projektów jak film Fantastyczna czwórka z 2005 roku czy seria X-Men od 20th Century Fox. Są to oczywiście produkcje oparte na komiksach Marvela, ale nie wchodzące w skład MCU. Wygląda na to, że to potwierdza obecny status Agentów.

fot. ABC

Agenci T.A.R.C.Z.Y. skupiają się na losach zespołu, którego liderem jest Phil Coulson, uważany za zmarłego w czasie walki z Lokim. Agenci podejmują się różnych misji na Ziemi i poza nią wplątując się w sprawy dotyczące choćby Hydry, kosmicznych cywilizacji czy zjawisk paranormalnych.