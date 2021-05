Eternals - pierwsze sceny! Tytuły Czarnej Pantery 2 i Kapitan Marvel 2! - MCU elektryzuje!

fot. Marvel

Marvel Studios doskonale wie, jak kilkusekundowymi fragmentami poruszyć emocje fanów na długi tygodnie. Nowe wideo promocyjne zaczyna się niepozornie o tym, co to znaczy być fanem MCU i jak bycie w jednym uniwersum jako fani jesteśmy wszyscy rodziną. Potem zaczyna się promocja nowości.

Po pierwszych scenach z Czarnej Wdowy i nowych, efektownych ujęciach na walki z Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Marvel w końcu pokazał pierwsze fragmenty z superprodukcji Eternals w reżyserii zdobywczyni Oscara za Nomadland, Chloe Zhao. Widzimy bohaterów oraz Thenę graną przez Angelinę Jolie ze świecącym mieczem. Ujęć z Spider-Man: No Way Home oraz Doctor Strange in the Multiverse of Madness nie pokazano, ale są logotypy.

Następnie wideo wchodzi w etap, co przyniesie przyszłość. Mamy tam dwie gigantyczne niespodzianki w postaci oficjalnych tytułów. Po pierwsze - Czarna Pantera 2 będzie nosić tytuł: Black Panther: Wakanda Forever. Po drugie - Kapitan Marvel 2 dostaje tytuł: The Marvels. Wydaje się on nawiązywać do faktu, że będzie to film nie tylko o Kapitan Marvel, ale także o Ms. Marvel, która po przedstawieniu w serialu MCU, wkroczy do kina.

Strażnicy Galaktyki 3

Zobaczcie elektryzujące wideo, które porusza emocje fanów Marvela! Na koniec mamy potwierdzenie prac nad nową Fantastyczną Czwórką. Potwierdzono też, że Strażnicy Galaktyki 3 pojawią się 5 maja 2023 roku.

