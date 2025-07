Patryk Vega prosi fanów o finansowanie filmu. Ile minimalnie można wpłacić?

zrzut ekranu

Kontrowersyjny polski reżyser zdecydował się na nietypowe finansowanie swojej kolejnej produkcji. W 30-sekundowym filmiku opublikowanym na profilu facebookowym AIO ShowTech Ventures, zaprasza on do zainwestowania w swój nowy serial. Dzieło jest reklamowane jako skierowane do publiki wychowanej na Stranger Things i Narcos. Cena wejściowa to 20000 zł, a dzięki niej można doczekać się chociażby rozmowy z twórcą na platformie Zoom.

W komentarzach pod postem w którym zamieszczono wideo pojawiła się spora krytyka tego pomysłu. Między innymi odniesiono się do konfliktu sądowego jaki Vega ma z koszykarzem Marcinem Gortatem. Gortat współpracował z reżyserem i wspierał go finansowo, ale ich drogi się rozeszły ze względu "nieprzyjemną" atmosferę na planach późniejszych produkcji. Niemało negatywnych opinii o nowych filmach, które nie przynoszą wielkich korzyści finansowych. Na jego ostatni film, Putin, w premierowy weekend poszło niespełna 40 tysięcy rodaków, co jest fatalnym wynikiem.

