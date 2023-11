Alien Legion - nadchodzi adaptacja komiksu. Tim Miller reżyserem

Youtube

Reklama

Alien Legion to seria komiksów oryginalnie wydawana przez Epic Comics należące do Marvela. Historia rozpoczęta w 1983 roku przez Carla Pottsa, byłego edytora i scenarzysty pracującego dla Marvel Comics, była określana mianem "Legii Cudzoziemskiej w kosmosie." Warner Bros. udało się zdobyć prawa do kinowej adaptacji, której reżyserem został Tim Miller, odpowiedzialny za pierwszą część Deadpoola oraz Terminator: Mroczne przeznaczenie. Reżyser przyznał, że jest fanem oryginalnej serii komiksów, co może zwiastować odpowiednie zaangażowanie i szacunek do materiału źródłowego. Producentami projektu są Don Murphy, Susan Montford i Aaron Ryder.

Alien Legion - o czym komiks?

Historia opowiada o grupie międzygwiezdnych stróżów prawa operujących w ramach nieporadnej Unii Galaktycznej, która próbuje być demokratycznym tyglem. Jednostka zbierająca w swoje szeregi wszystkich chętnych bez względu na rasę, przeszłość czy intencje ma do czynienia zarówno z uprzedzeniem, jak i mającymi dobre chęci idealistami.

Alien Legion - walka o prawa

Zanim Warner Bros. zdobyło prawa do adaptacji filmowej, wiele innych studiów było chętnych na ich pozyskanie. Na początku XXI wieku zainteresowany był tym rzekomo Miramax, a później również i Disney. Disneyowska adaptacja miała już napisane scenariusze przez Davida Benioffa (Gra o tron), Dereka Haasa i Michaela Brandta (3:10 do Yumy). Ostatecznie się to nie udało, a prawa wróciły do Pottsa. Dopiero Michael De Luca, CEO Warner Bros. Pictures Group zdołał je pozyskać ponownie.