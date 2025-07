Nowy koreański serial Netflixa z gwiazdą Squid Game: obsesja i ciemna strona k-popu

Fot. Netflix

O czym opowiada fabuła koreańskiego serialu Variety? Son Ye-jin wcieli się w Se-eun, osobę pracującą w branży rozrywkowej, która jest gotowa zrobić wszystko, by pomóc podupadającej grupie idolek, którą niegdyś sama pomagała stworzyć. Jo Yu-ri zagra za to Seung-hui, lojalną i zaciekłą fankę, która z miłości do swojej ukochanej gwiazdy wkroczy na mroczną ścieżkę. Jest to całkiem zabawny casting biorąc pod uwagę fakt, że aktorka sama niegdyś była członkinią popularnego girlsbandu, znanego pod nazwą Iz*One.

Nowy koreański serial Netflixa z gwiazdą Squid Game

Son Ye-jin możecie znać z takich tytułów jak Something in the Rain, Crash Landing on You i The Last Princess. Aktorka ma więcej nadchodzących projektów, w tym serial historyczny Scandals i film No Other Choice. Z kolei Jo Yu-ri to wschodząca gwiazda, która zadebiutowała w Squid Game, popularnym koreańskim serialu Netflixa. Na pewno ciekawie będzie zobaczyć, jak sprawdzi się w nowej roli. Poza tym jest także piosenkarką i tak jak wspomnieliśmy wyżej, przez długi czas była członkinią zespołu muzycznego Iz*One.

Za reżyserię Variety odpowiada reżyser Kim Yong-hoon. Filmowiec w 2023 roku dał nam koreański thriller Dziewczyna w masce, który niespodziewanie stał się hitem Netflixa i był w TOP 10 najpopularniejszych nieanglojęzycznych seriali na platformie przez cztery tygodnie z rzędu. W swoim portfolio ma także mroczny kryminał Beasts Clawing at Straws. Niedługo za to przekonamy się, jak widzi świat k-popu.

