Deadpool 3 - historia bez kategorii R nadal będzie szalona? Tak twierdzi Tim Miller

materiały prasowe

Disney przejął Foxa, wobec tego Deadpool w końcu może trafić do MCU. Od razu jednak pojawiły się obawy fanów, że Marvel Studios zrezygnuje z kategorii R, którą miały pierwsze dwie części serii o Pyskatym Najemniku i stonuje trzecią odsłonę, aby przyciągnąć do kin więcej widzów. Tim Miller, reżyser pierwszego filmu o bohaterze stwierdził w rozmowie z Inverse, że jakość serii o Deadpoolu nie zależy od kategorii R. Powiedział, że Ryan Reynolds w trzecim filmie wcieli się w postać w sposób, w którym nadal będzie obowiązywał ten szczególny rodzaj szaleństwa, nawet gdy nie będzie przeklinał na ekranie. Stwierdził, że jeśli Ryan to robi, to nadal jest Deadpool, nawet jeśli wyciągniesz z niego elementy kategorii R.

20th Century Studios

Należy jednak zaznaczyć, że Kevin Feige, szef Marvel Studios, który trzyma pieczę nad MCU wyjawił, że trzeci film o Deadpoolu będzie miał kategorię wiekową R. Nad scenariuszem pracują Wendy Molyneaux i Lizzie Molyneaux-Loeglin.