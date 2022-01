Amazon Prime Video - nowości na luty 2022. Lista tytułów

fot. materiały prasowe

Jakie nowości na luty 2022 w Amazon Prime Video? Największą premierą miesiąca jest serial Reacher oparty na książkach Lee Childa. Widzowie nie kojarzący powieści, mogą znać tę postaćz dwóćh kinowych filmów z Tomem Cruisem w roli głównej. Pierwsza seria odtwarza wydarzenia z pierwszego tomu cyklu pod tytułem Poziom śmierci.

Opis według wydawnictwa Albatros brzmi następująco: Poziom śmierci opowiada o tym, jak Jack Reacher zdecydował się spędzić weekend w spokojnym miasteczku Margreave, w którym pierwszy raz od wielu lat zostaje popełnione morderstwo. Od razu podejrzenia padają na obcego w mieście.

W obsadzie znajdują się także Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Thompson, Maria Sten, Harvey Guillén, Kristin Kreuk, Currie Graham, Marc Bendavid, Willie C. Carpenter, Maxwell Jenkins oraz Bruce McGill.

Poza tym mamy dwa dokumenty: Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy o komikach oraz Shatner in Space o locie Williama Shatnera w kosmos. Premiery odpowiednio 4 lutego i 25 lutego. Będzie też nowy sezon Wspaniała pani Maisel (18 lutego).

Obok tego mamy jeden film fabularny, czyli komedię romantyczną I Want You Back (11 lutego). Jest to historia Emmy (Jenny Slate) oraz Petera (Charlie Day) - dwóch obcych sobie ludzi, którzy w wyniku zbiegu okoliczności, zostają w ten sam weekend porzuceni przez swoje drugie połówki. Podczas gdy Anne (Gina Rodriguez) i Noah (Scott Eastwood) nie kryją szczęścia u boku nowych partnerów- Logana (Manny Jacinto) oraz Ginny (Clark Backo), ich byli partnerzy knują desperacki spisek, aby zakończyć ich nowe związki i odzyskać największe miłości swojego życia.