O czym będzie Czarna Pantera 3? Pierwszy przeciek o fabule

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Reklama

Jak donosi Variety, w Marvel Studios panuje wewnętrzne podekscytowanie pomysłami na film Czarna Pantera 3. Oficjalnie jednak nie wiemy nic poza tym, że Ryan Coogler potwierdził prace nad projektem oraz udział Denzela Washingtona. Scooper Divinity Seeker, powołując się na swoje źródła, podzielił się kilkoma informacjami fabularnymi. Jego doniesienia o kluczowych elementach historii Fantastycznej 4 potwierdziły się po premierze, więc jego marvelowe źródła wydają się całkiem wiarygodne.

Diuna 3 – Jason Momoa bez brody. Pokazał filmik z przemianą

Pamiętajmy, że Ryan Coogler wciąż pracuje nad scenariuszem, w którym z pewnością będzie jeszcze wprowadzać zmiany w nadchodzących miesiącach – pomysły aktualne na ten moment mogą (ale nie muszą) ulec zmianie w przyszłości.

Czarna Pantera 3 - fabuła

Centralną bohaterką historii jest Shuri jako Czarna Pantera.

Czarny charakter ma nazywać się Zane – nie wiadomo jednak, czy to właśnie postać grana przez Denzela Washingtona.

W centrum fabuły znajduje się badanie tajemniczych anomalii związanych z vibranium w Wakandzie – odkrywane są w nich słabe echa dawnych Panter.

Finałowy akt ma rozgrywać się na stacji kosmicznej.

Źródła sugerują, że film będzie związany z podróżą w czasie i kosmosem.

Na ten moment to jedyne informacje, jakie mamy na temat Czarnej Pantery 3. Wiele może się jeszcze zmienić – jesteśmy dopiero na etapie prac nad scenariuszem. Przypadek filmu Thunderbolts* i postaci Taskmaster pokazał, jak dużo może ulec zmianie między kolejnymi wersjami tekstu. Wiemy więc, że to mogą być pomysły rozważane obecnie, ale czy przetrwają do rozpoczęcia zdjęć? Przekonamy się najprawdopodobniej w 2026 roku.