3. sezon Pierścieni Władzy zbliża się. Krótkie wideo pokazujące ważny rekwizyt

Amazon

Reklama

Oficjalne konto serialu Pierścienie Władzy potwierdziło, że 3. sezon jest w produkcji. Do wpisu załączono krótkie wideo na którym widać rekwizyt z nadchodzącego serialu. Jest to korona, bardzo przypominająca to, co Sauron, Władca Pierścieni, nosił w prologu do filmowej trylogii Petera Jacksona. Post i wideo można zobaczyć poniżej:

ROZWIŃ ▼

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy – fabuła

Serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie z klasycznej trylogii. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor.

Pierwsze dwa sezony Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy są dostępne na platformie Amazon Prime Video.