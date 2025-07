Finał Helikonii w sprzedaży. Premiera klasyki SF Briana W. Aldissa

Vesper

Wymiary to seria wydawnictwa Vesper, w której ukazuje się zróżnicowana literatura science fiction - zarówno klasyka i reedycje, jak i rzeczy nowe i premierowe. Do tej pierwszej kategorii zalicza się Trylogia Helikonii, która w tym roku doczekała się reedycji właśnie w tej serii.

Na serię Helikonia składają się trzy powieści - Wiosna Helikonii, Lato Helikonii i wydana dzisiaj Zima Helikonii. Razem należą do najbardziej znanych dzieł brytyjskiego pisarza Briana W. Aldissa, a także uważane są za jedne z ważniejszych klasycznych powieści science fiction.

Akcja serii dzieje się na tytułowej planecie, którą zamieszkują dwie różne rasy. Dzięki specyficznej orbicie, na planecie zachodzą - w długim okresie - zmiany klimatyczne, co skutkuje m.in. zmianą układu sił między dwoma gatunkami.

Zima Helikonii ukazała się w twardej oprawie i liczy 544 strony.

Zima Helikonii - opis i okładka

Helikonia nieubłagalnie zmierza ku długiej, bezlitosnej zimie. Planeta oddala się od gorącego Freyra i dostaje się we władanie zimnej Bataliksy. Niegdyś kwitnące kultury i narody zamierają pod naporem śniegu, lodu i ciemności. Nadzieja staje się towarem deficytowym, a pamięć o lecie – mitem.

Brian W. Aldiss kolejny raz wraca do świata ludzi i fagorów – pradawnej rasy, która zimą odzyskuje panowanie nad planetą – by pokazać, że wszelkie cywilizacje podlegają takim samym prawom, jak przyroda: narodzinom, rozkwitowi i ostatecznemu upadkowi. Na tle majestatycznego, zamierającego świata rozgrywa się intymna opowieść o wierze, wolności i odpowiedzialności – wobec siebie, innych i planety.

Nagrodzona w 1985 roku nagrodą BSFA Zima Helikonii to zamknięcie jednej z najbardziej śmiałych i wizjonerskich trylogii w historii literatury science fiction. To głęboko humanistyczna opowieść o miejscu człowieka we wszechświecie – gdzie rozwój nie zawsze oznacza postęp, a mądrość często rodzi się z cierpienia.

Niniejsze wydanie zawiera stworzone przez samego autora dodatki – szczegółowe, quasi-naukowe aneksy, które porządkują wiedzę o Helikonii: jej geografii, biologii, astronomii czy historii.