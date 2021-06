American Horror Stories - nowy, klimatyczny zwiastun serialu grozy

fot. screen z YouTube

American Horror Stories to nowy serial stacji FX, który stanowi spin-off popularnej serii American Horror Story. Za obydwie produkcje odpowiada Ryan Murphy. W sieci zadebiutował nowy, bardzo klimatyczny, pełen grozy teaser serialu. Co ciekawe wideo jest pewnym nawiązaniem do najbardziej znanych miejsc z cyklu-matki projektu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

American Horror Stories to cotygodniowa, godzinna seria antologii, która będzie zawierać inną historię grozy w każdym z odcinków. Szczegóły poszczególnych opowieści są trzymane w tajemnicy

W serialu wystąpią między innymi Kevin McHale, Dyllón Burnside, Charles Melton i Nico Greetham. Nie zaprezentowano jeszcze pełnej obsady produkcji. Producentami wykonawczymi serialu są Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray i Manny Coto.

American Horror Stories - premiera serialu w stacji FX została zaplanowana na 15 lipca.