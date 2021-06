The Watcher - obsada nowego serialu Netflixa twórcy American Horror Story

fot. materiały prasowe

Naomi Watts i Bobby Cannavale dostali główne role w serialu The Watcher Netflixa autorstwa Ryana Murphy'ego i jego aktualnego współpracownika Iana Brennana, którzy są znani ze wspólnej pracy przy Glee. Para aktorów będzie odgrywała małżeństwo, które wprowadziło się do swojego wymarzonego domu. Na drodze do ich szczęścia staną przerażające liściki pisane przez stalkera, który podpisuje się jako tytułowy The Watcher. Będzie to ponowne spotkanie tej dwójki, która spotkała się już na planie filmowym nadchodzącego filmu Once Upon a Time in Staten Island.

The Watcher jest zainspirowany niesławnym domem Watcher w New Jersey, który kupiło małżeństwo w 2014 roku za 1.4 miliona dolarów. Para została zmuszona do opuszczenia budynku po tym, jak dostali wiele mrożących krew w żyłach liścików od kogoś, kto przysięgał, że obserwuje dom od wielu dekad. Jestem Watcher, przynieście mi świeżą krew, mówiła jedna z notatek.

Dom znów trafił do sprzedaży, jednak nikt nie chciał go kupić, więc para go wynajęła. W 2017 roku mieszkańcy jednak zgłosili, że docierają do nich przerażające liściki, w których ktoś grozi ich życiu. Posiadłość wreszcie została sprzedana w 2019 roku za 959,000 dolarów. Nie udało się zidentyfikować autora liścików i jest on do dziś owiany tajemnicą.

Oprócz Ryana Murphy'ego i Iana Brennana producentami będą Eric Newman (Narcos), Bryan Unkeless, Henry Joost i Ariel Schulman (Catfish). Jesienią mają zacząć się zdjęcia.