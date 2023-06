Amerykańska Gildia Reżyserów Filmowych zagłosowała za ratyfikacją umowy ze studiami i streamerami

fot. materiały prasowe

23 czerwca zakończyło się referendum nad porozumieniem. Amerykańska Gildia Reżyserów Filmowych (DGA) w znacznej większości (87%) zagłosowała za ratyfikacją. 41% z 16 321 uprawnionych do głosowania członków grupy obejmującej między innymi reżyserów, asystentów reżyserów, kierowników produkcji jednostkowej i kierowników sceny wzięło udział w głosowaniu. Związek określił to jako poziom frekwencji, który „przekroczył jakiekolwiek wcześniejsze głosowanie ratyfikacyjne Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych”.

Amerykańska Gildia Reżyserów Filmowych ratyfikuje nową umowę

Prezes Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych, Lesli Linka Glatter, napisała w oświadczeniu:

- Z dumą donoszę, że członkowie DGA połączyli siły, aby ratyfikować nową umowę, która pozwoli każdemu reżyserowi, asystentowi reżysera, kierownikowi produkcji jednostkowej, wszelkich zastępcom i kierownikowi sceny uczestniczyć w sukcesie tego, co tworzymy. Nasza nowa umowa zabezpiecza zyski z wynagrodzeń, globalnych pozostałości transmisji streamingowej, bezpieczeństwa, różnorodności i praw twórczych, które budują przyszłość i wpływają na każdą kategorię członków w naszej Gildii”.

Nowa umowa zacznie obowiązywać od 1 lipca aż do 30 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że w odróżnieniu od Gildii Scenarzystów reżyserzy nie będą strajkować. Zapowiada się jednak, że aktorzy do strajku dołączą już 1 lipca.

W okresie głosowania szczegóły umowy spotkały się z mieszanymi reakcjami członków związku. O swoich poglądach opowiadali dla The Hollywood Reporter. Podczas gdy niektórzy członkowie byli podekscytowani szerokim zasięgiem korzyści i ich wpływem na wiele okręgów wyborczych w Gildii, inni uważali zapis dotyczący sztucznej inteligencji za niewystarczająco ścisły i wyrażali rozczarowanie brakiem rozwiązania dla przejrzystości danych serwisów streamingowych. Dodatkowo zaznaczali, że DGA zmarnowała wpływ na negocjacje, jaki zapewnił im strajk scenarzystów.

Reżyser Peter Atencio powiedział, że:

- Istnieją ogromne luki, którymi należy się zająć. Najważniejszą z nich jest to, że musimy wrócić do bycia branżą, która nagradza wyniki i sukcesy, a nie jest uniwersalnym modelem przychodów, do którego obecnie zmierzamy.

Inny członek Gildii, który z kolei głosował za ratyfikacją umowy, powiedział o negocjatorach związkowych:

- Osiągnęli pewne znaczące korzyści. Trzeba pamiętać, że umowa, którą zawarli, zanim przystąpili do negocjacji, była już o wiele lepsza niż ta, którą mamy w Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, więc wszystko, co dodadzą, jest na plus.

Ponieważ rozmowy kontraktowe były wciśnięte między te dla Amerykańskiej Gildii Scenarzystów (która strajkuje w związku z negocjacjami) i SAG-AFTRA (która podjęła głosowanie w sprawie zezwolenia na strajk przed ich głosowaniem), Amerykańska Gildia Reżyserów Filmowych była pod ogromną presją w 2023 roku, aby przywrócić dobrą ofertę dla swoich członków. Wstępny pakt z Sojuszem Producentów Filmowych i Telewizyjnych został zawarty około północy 3 czerwca, z proponowanymi zmianami w umowie, którą przewodniczący komisji negocjacyjnej DGA, Jon Avnet, nazwał „historyczną”.