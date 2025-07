Tak brzmią tytuły robocze nowych filmów Star Wars. Czy zdradzają coś o fabule?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gwiezdne Wojny wkrótce powrócą na wielki ekran po kilkuletnim odpoczynku. Stanie się to za sprawą The Mandalorian & Grogu, ale w kolejce czekają jeszcze inne produkcje. Wcześniej zapowiedziano m.in. Star Wars: Starfighter, film Taiki Waititiego, Jamesa Mangolda oraz kontynuację przygód Rey. Dziś pojawiły się nowe informacje na temat pierwszych dwóch.

Nexus Point News donosi o tytułach roboczych, których używają filmy Shawna Levy'ego i Taiki Waititiego. W przypadku Star Wars: Starfighter brzmi on Kyber Mist. Tytułem produkcyjnym jest zaś Blue Mist Productions. Z kolei Taika Waititi zdecydował się na roboczy tytuł brzmiący Cosmic Doom. Tytuł produkcyjny to Ghost Truck 6.

Na ich podstawie trudno szukać wskazówek na temat fabuły, ale fani Gwiezdnych Wojen niejednokrotnie udowadniali, że są mistrzami w poszukiwaniu poszlak.

Star Wars: Starfighter - o czym może być film?

Jak podaje Richtman, Star Wars: Starfighter podobno opowie historię 15-letniego chłopca, który wyruszy na niebezpieczną misję ze swoim wujkiem (Ryan Gosling). Będą oni jednak ścigani przez dwójkę złoczyńców. W role antagonistów mieli ponoć wcielić się Mikey Madison (Anora), Jesse Plemons (Rodzaje życzliwości) oraz Jodie Comer (28 lat później), jednak wszyscy rzekomo odrzucili propozycje.

W filmie nie zobaczymy również Grety Lee (Poprzednie życie) ani Sarah Snook (Sukcesja), którym także zaproponowano udział w produkcji. Lee mogła wcielić się w "właścicielkę kantyny", natomiast Snook - w matkę głównego bohatera.

Oficjalnie szczegóły fabularne są wciąż nieznane, dlatego warto brać te informacje z przymrużeniem oka. Premiera filmu zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku.

Co wiadomo o gwiezdnowojennym filmie Taiki Waititiego?

Stanowisko scenarzysty będzie piastować Tony McNamara. To uznany w Hollywood scenarzysta, który był dwukrotnie nominowany do Oscara za scenariusze do Biednych istot oraz Faworyty. Na swoim koncie ma też odcinki do serialu Wielka, a także popularną Cruellę z Emmą Stone w roli głównej. Nie będzie pisać scenariusza sam, bo pomoże mu w tym Taika Waititi.

