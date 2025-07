Grywalne demo Hollow Knight: Silksong na targach Gamescom 2025. Zagracie w nie w strefie Xboxa

fot. Team Cherry

Hollow Knight: Silksong to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Produkcję zapowiedziano w 2019 roku, ale do dziś nie doczekała się ona konkretnej daty premiery. Twórcy kilkukrotnie uspokajali jednak fanów, zapewniając, że projekt jest nadal rozwijany i nie został porzucony. Teraz natomiast ujawniono, że już wkrótce będzie można zapoznać się z jego grywalną wersją — choć będzie to wymagało wyjazdu do niemieckiej Kolonii.

Grywalne demo Hollow Knight: Silksong pojawi się w strefie Xboksa na targach Gamescom 2025, które odbędą się w dniach 20–24 sierpnia. Odwiedzający będą mogli przetestować ten tytuł zarówno na komputerach PC, jak i na nadchodzącym handheldzie ROG Xbox Ally X.

Microsoft zabierze ze sobą do Niemiec także inne tytuły. Z pełną ich listą możecie zapoznać się poniżej.