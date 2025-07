Nowy Predator nie pogłębi kultury Yautja? Reżyser tłumaczy, dlaczego go to nie interesuje

fot. materiały prasowe

Fani Predatora przeżywają w ostatnich latach renesans marki. Prey okazało się wielkim hitem i przypadło do gustu publiczności oraz krytyków, a świetne oceny zebrała też animacja, którą także stworzył Dan Trachtenberg. Niedawno informowaliśmy o oficjalnym powrocie Arnolda Schwarzeneggera i Donalda Glovera do serii, a teraz pojawiły się nowe informacje na temat Predator: Strefa zagrożenia, czyli kolejnej kinowej odsłony.

Akcja nowej części będzie mieć miejsce na ojczystej planecie Yautja, a głównym bohaterem po raz pierwszy został przedstawiciel tej rasy. Wielu fanów spodziewało się zatem, że dowiemy się więcej o kulturze rasy kosmicznych łowców. Reżyser jednak studzi entuzjazm i wyjaśnia, dlaczego to nie będzie tak ważnym elementem filmu.

Dan Trachtenberg wytłumaczył w wywiadzie Screen Rant, dlaczego nie był zainteresowany pogłębianiem kultury Yautja w nadchodzącym Predator: Strefa zagrożenia:

Film i historia mają miejsce na ojczystej planecie Yautja, więc pokażemy skrawki ich kultury. Ważne było jednak dla mnie, żeby nie popełnić żadnego błędu. Nie lubię, gdy sequele zaczynają się bardziej skupiać na historii świata przedstawionego niż postaciach. Uważam, że jest różnica pomiędzy tymi dwoma podejściami, a ja nie byłem zainteresowany opowiadaniem o tym, dlaczego różne klany są ze sobą w sporze. To nadal agresywny, prostolinijny film z małymi okruszkami mówiącymi o kulturze Yautja.

Oznacza to, że chociaż na pewno zobaczymy kulturę tej rasy na ekranie, to nie będzie to motywem przewodnim produkcji, która nadal będzie skupiać się na bohaterach. Zważywszy na to, że jest to pierwszy film z Predatorem w roli głównej, jest to prawdopodobnie dobre podejście, ponieważ przekonanie widowni do takiego protagonisty jest trudniejsze niż gdyby był po prostu człowiekiem. Jednak na pewno nie wszystkim się to spodoba, bo niektórzy fani oczekiwali zagłębienia się w kulturę tej rasy skoro już zobaczymy ich ojczystą planetę. A co Wy o tym sądzicie?

