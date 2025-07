Avatar 3 - Jake pragnie wojny. James Cameron o przemianie postaci w sequelu

fot. Empire

Pamiętamy, że w pierwszych dwóch filmach z serii Avatar postać Jake’a Sully’ego (Sam Worthington) była żołnierzem, który stracił władzę w nogach po odniesieniu ran. Choć w obu częściach walczył, pragnął pokoju. Teraz – według Jamesa Camerona i Sama Worthingtona – w trzecim filmie będzie chciał wojny.

Avatar 3 – przemiana Jake’a

Reżyser opowiada w rozmowie z Empire, że każda postać w „trójce” i ich reakcje wynikają z traumy po wydarzeniach z drugiej części. Jake i Neytiri są w żałobie po śmierci syna, a Lo’Ak opłakuje brata i zmaga się z poczuciem winy. Natomiast sam Worthington tak zapowiada nowego Jake’a:

- Rozjemca, którym Jake był w pierwszych dwóch częściach, zmienił się, ponieważ opłakuje syna. Nie wie, co dalej zrobić, więc wraca do świata, który zna – czyli do bycia żołnierzem. Atakowanie, pójście na wojnę – to coś, co daje Jake’owi ukojenie.

To negatywnie wpływa na jego relację z Neytiri. Po śmierci Neteyama w ich związku pojawia się wyraźny rozłam. Worthington podkreśla, że dzielą wspólną, bolesną ranę, ale nie potrafią wzajemnie się uzdrowić. Jake szuka ukojenia w ogniu bitwy, a Neytiri zamyka się w sobie.

- W pewnym sensie rozchodzą się – nie dlatego, że chcą, ale z powodu próby samodzielnego przetrwania tej sytuacji.

Premiera filmu w kinach odbędzie się w grudniu 2025 roku.